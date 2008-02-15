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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۴۲

تیم دانشگاه آزاد قهرمان شطرنج بانوان کشور شد

تیم دانشگاه آزاد قهرمان شطرنج بانوان کشور شد

نخستین دوره رقابت های شطرنج بانوان لیگ برتر باشگاه های کشور (جام فرزانگان) امروز با قهرمانی تیم دانشگاه آزاد به کار خود خاتمه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و دوم و پایانی مسابقات شطرنج لیگ برتربانوان باشگاه های کشور(جام فرزانگان) که از چهارشنبه گذشته آغاز شده بود، امروز به اتمام رسید و طی آن تیم دانشگاه آزاد با 56 امتیاز در رده نخست قرار گرفت.

تیم پتروشیمی بندرامام  و برق تهران نیز با 53 و 46 امتیاز به ترتیب در رده های دوم و سوم جدول رده بندی قرار گرفتند.

در این رده بندی تیم زاهدیه گلستان با 46 امتیاز و پوئن شکنی کمتر نسبت به برق تهران در جای چهارم ایستاد و تیم های راه آهن تهران (5/38 امتیاز) و اندیشه گیلان (5/27 امتیاز) جایگاه های پنجم و ششم را به خود اختصاص دادند.

نخستین دوره مسابقات شطرنج لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور از اردیبهشت سال جاری با شرکت 12 تیم آغاز شد. این مسابقات به صورت رفت و برگشت برگزار شد.

کد مطلب 639028

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