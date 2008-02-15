تکلیف کلمنته تا دو روز آینده مشخص می شود / حرف های او منطقی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان که صبح امروز با برنامه تلویزیونی ورزش ومردم گفتگو می کرد، ضمن بیان این مطلب افزود: روز گذشته از طریق برخی واسطه های مورد اطمینان با آقای کلمنته مذاکرات دیگری داشتیم که ایشان بازهم تاکید داشتند زمانی در ایران خواهند بود که تیم ملی در اختیارشان باشد و بتوانند از حضورشان در ایران به نحوه مطلوب استفاده کنند.

کفاشیان ادامه داد: به نظر می رسد حرف های کلمنته منطقی باشد چرا که در زمان تعطیلی تمرینات تیم ملی و برگزاری مسابقات لیگ برتر او نمی تواند کار موثری انجام دهد و تنها هزینه های اقامت را افزایش می دهد.

رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان ادامه داد: هر چند ما برای مدت حضور کلمنته در ایران با وی به توافق رسیده بودیم و از نظر اخلاقی به یکدیگر تعهد داده بودیم اما بازهم خواستار امضا این بند توسط وی شدیم که قرار شد پس از بررسی های نهایی پاسخ ما را بدهد.

کفاشیان در پایان تاکید کرد: با روندی که مذاکرات در پیش گرفته است اگر تا دو روز آینده آقای کلمنته به فوتبال ایران پاسخ مشخص دادند که همکاریمان آغاز می شود در غیر اینصورت با گزینه های دیگر وارد مذاکره خواهیم شد.