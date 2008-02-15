به گزارش خبرگزاری مهر، اسناد تاریخی از گویاترین و اثربخش ترین منابع آگاهی بخشی در تدوین تاریخ معاصر ایران اسلامی است. از سویی دیگر انتشار اسناد حول چرایی مبارزات مردم ایران علیه رژیم پهلوی جزوی از حقوق ملت و از مولفه های تدوین تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می آید.

از جمله برگه های اسنادی که مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری منتشر کرده، مربوط به مبالغ هزینه شده برای ویلای شمس پهلوی است.

در سند مربوطه که نامه ای خیلی محرمانه از جانب ارتشبد نصیری رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور به نخست وزیر است، می خوانیم:

به جناب آقای نخست وزیر:

پیرو شماره 16564/611 مورخه 0/11/50 باستحضار می رساند: ویلای والاحضرت شاهدخت شمس پهلوی بمبلغ 125000291 ریال خریداری شده و تاکنون مبلغ 120000000 ریال بشرح زیر:

1- طی تصویبنامه شماره 4/3657 مورخه 20/7/1348 مبلغ 20000000 ریال

2- درخواست شماره 536 مورخه 22/7/1349 مبلغ 50000000 ریال

3- نامه شماره 3-2-102/ م مورخه 15/2/1351 مبلغ 50000000 ریال واگذار گردیده است. خواهشمند است مقرر فرمائید مبلغ 5000291 ریال باقیمانده ارزش ویلای مزبور را نیز بحساب شماره 1397 ساواک در بانک مرکزی ایران واریز و نتیجه را ابلاغ نمایند.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور. ارتشبد نصیری