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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۳۱

اسناد منتشر نشده رژیم طاغوت -4

درخواست ساواک از نخست‌وزیر برای تامین هزینه ویلای شمس پهلوی

درخواست ساواک از نخست‌وزیر برای تامین هزینه ویلای شمس پهلوی

مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری در راستای همکاری با مورخین و پژوهشگران انقلاب و در جهت تکریم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بخشی از اسناد در اختیار خود را جهت انعکاس برای مهر ارسال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسناد تاریخی از گویاترین و اثربخش ترین منابع آگاهی بخشی در تدوین تاریخ معاصر ایران اسلامی است. از سویی دیگر انتشار اسناد حول چرایی مبارزات مردم ایران علیه رژیم پهلوی جزوی از حقوق ملت و از مولفه های تدوین تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می آید.

از جمله برگه های اسنادی که مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری منتشر کرده، مربوط به مبالغ هزینه شده برای ویلای شمس پهلوی است.

در سند مربوطه که نامه ای خیلی محرمانه از جانب ارتشبد نصیری رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور به نخست وزیر است، می خوانیم:

 

به جناب آقای نخست وزیر:

پیرو شماره 16564/611 مورخه 0/11/50 باستحضار می رساند: ویلای والاحضرت شاهدخت شمس پهلوی بمبلغ 125000291 ریال خریداری شده و تاکنون مبلغ 120000000 ریال بشرح زیر:

1- طی تصویبنامه شماره 4/3657 مورخه 20/7/1348 مبلغ 20000000 ریال

2- درخواست شماره 536 مورخه 22/7/1349 مبلغ 50000000 ریال

3- نامه شماره 3-2-102/ م مورخه 15/2/1351 مبلغ 50000000 ریال واگذار گردیده است. خواهشمند است مقرر فرمائید مبلغ 5000291 ریال باقیمانده ارزش ویلای مزبور را نیز بحساب شماره 1397 ساواک در بانک مرکزی ایران واریز و نتیجه را ابلاغ نمایند.

                                        رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور. ارتشبد نصیری

کد مطلب 639032

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