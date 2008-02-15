به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت هنری وزارت ارشاد اعلام کرد محمدحسین ایمانی خوشخو پس از اجرای نمایش "خورشید کاروان" در جمع روحانیون، فضلا و مردم گفت: "در حال حاضر رویکرد توجه به ارزش‌ها و مفاهیم دینی در فعالیت‌های فرهنگی و هنری جزو سیاست‌های اصلی وزارت ارشاد است و فعالیت‌های هنری دینی از حاشیه به متن آمده است."

معاون هنری وزیر ارشاد ادامه داد: "در این چند سال با تلاش جدی جامعه هنری کشور شاهد اجرای فعالیت‌های هدفمند هنری هستیم که خوشبختانه با اقبال فراوان مردم نیز مواجه شده است. اعتبار فعالیت‌های دینی در همه عرصه‌های فرهنگی هنری تا 10 برابر افزایش یافته است. مثلا در دو ماه اخیر بیش از 100 نمایش عاشورایی در کشور اجرا شده است."

وی اظهار داشت: "امروز دیگر فعالیت‌های دینی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حوزه‌های مساجد و فعالیت‌های قرآنی منحصر نمی‌شود، بلکه می‌توان در عرصه‌های نمایش، موسیقی، هنرهای تجسمی و سینما نیز فعالیت‌های فاخر و شاخص هنری دینی را مشاهده کرد."

نمایش عاشورایی "خورشید کاروان" به کارگردانی محمود فرهنگ تا 30 بهمن ماه با حضور روحانیون حوزه علمیه قم، فضلا و مردم در تالار قدس شهر قم اجرا می‌شود.