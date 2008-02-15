اقتصاد ایران علیرغم تهدیدات و تحریم ها زنده تر شده است

به گزارش خبرنگار مهر،علیرضا شیخ عطار درسخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه امروز تهران به تشریح محورهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و دستاوردهای دولت نهم در این زمینه پرداخت .

وی با اشاره به اینکه به دلیل مخدوش شدن سکولاریسم در جهان توسط ایران مهمترین چالشهای کشورمان منشا خارجی دارد بر اهمیت بخش سیاست خارجی تاکید کرد و گفت : یکی از ویژگی هایی که در ارزیابی مسئولان کشور مورد توجه قرار می گیرد باید توانایی حل و فصل موضوعات خارجی و سیاست خارجی باشد .

شیخ عطار مهمترین سند بالادستی مسئولان سیاست خارجی کشور را بعد از آموزه های امام (ره) اصول 152 تا 155 قانون اساسی خواند و یادآور شد: دراین اصول علاوه بر موضوعاتی چون حفظ استقلال و وحدت ارضی و ... موضوعاتی مورد تاکید قرار گرفته است که مختص جمهوری اسلامی ایران است و قوانین دیگر کشورها دیده نمی شود .

وی مهمترین این تاکیدات را "نفی سلطه" ، "دفاع از حقوق مسلمانان " و "حمایت از مبارزات حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در همه جای جهان " برشمرد .



قائم مقام وزیر امور خارجه سند چشم انداز 20 ساله کشور را به عنوان دیگر سند بالادستی سیاست خارجی ایران خواند و گفت در این سند تاکید شده است که ایران باید در 20 سال آینده قدرت اول منطقه شود، همچنین الهام بخش باشد و این در حالی است که صرفا قدرت اقتصادی الهام بخشی نمی آورد .

وی قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه را دیگر به عنوان اسناد بالادستی سیاست خارجی خواند .



شیخ عطار در بخش دیگری از سخنانش در مراسم نماز جمعه امروز تهران در تشریح سیاست ها و دستاوردهای دولت نهم در سیاست خارجی گفت : در سیاست خارجی دولت نهم محور اصلی عدالت و معنویت است و ما از این موضوع هیچ شرمنده نیستیم و با کمال شهامت در سخنرانی ها در مجامع بین المللی این دو محور را بیان می کنیم .

وی افزود : حرکت های ما در دفاع از حقوق خود و دیگران بر مبنای این دو اصل است چرا که خداوند خود عادل است و دوست دارد بندگان با عدالت رفتار کنند .

قائم مقام وزیر امور خارجه همچنین به سیاست تنش زدایی و تهدید زدایی در دولت اشاره کرد و گفت : پایه تنش و تهدید افزون خواهی خواص و سلطه طلبی است و ما معتقدیم اگر دنیایی بر اساس صلح و پیشرفت می خواهیم باید نفی سلطه کنیم بر این اساس اگر جایی می بینیم کشوری سلطه را تبلیغ می کند ، اشتباهش را متذکر می شویم .

وی تصریح کرد : دولت نهم در بخش حقوق بشر نیز برای آنکه در قطعنامه ها محکوم نشود به جای آنکه مانند گذشته صرفا رفع ایرادات را بپذیرد و رعایت کند ، اعتراضات خود به وضعیت حقوق بشر در کشورهای مدعی را نیز بیان می کند .

شیخ عطار اعلام کرد : ما تاکنون 6 مورد ایراد حقوق بشری از سازمان ملل و دیگر کشورها به طور رسمی بیان کرده ایم . وی افزود : ما علیه کانادا قطعنامه حقوق بشر دادیم ، هرچند رای نیاورد ولی می دانیم که در آینده هم نوایی با ما بیشتر خواهد شد و دفعات بعد آرا افزایش خواهد یافت .

قائم مقام وزیر امور خارجه همچنین گفت : در بحث هسته ای نیز دولت نهم از طریق نفی سلطه تهدید زدایی کرد و ضمن همکاری شفاف با آژانس، فعالیت ها را از سر گرفت و به پیشرفت های چشمگیر هسته ای دست یافت . وی با اشاره به تلاش آمریکا و انگلیس برای صدور قطعنامه ای دیگر علیه ایران گفت : امروز ندای نارضایتی در اعضای غیر دائم شورای امنیت نسبت به این اقدام بلند شده است .

شیخ عطار به ارائه و اجرای طرح اقدام از سوی ایران درحل ابهامات هسته ای اشاره کرد و گفت : جای بررسی برنامه هسته ای ایران در آژانس است نه شورای امنیت . وی با اشاره به ارائه گزارش جدید البرادعی در روزهای آتی گفت : مخالفان برنامه هسته ای ایران از حل ابهامات و اعلام پیشرفت در همکاریها در گزارش البرادعی عصبانی هستند و با فشار به وی خواستار ملحوظ شدن ملاحظات سیاسی دراین گزارش شده اند .

قائم مقام وزیر امور خارجه خطاب به آنان گفت : چرا تهدید می کنید و آرامش دنیا را برهم می زنید در حالی که همکاری در دنیا سبب پیشرفت می شود . وی تاکید کرد : حرف های ایران کم کم در جهان جا می افتد و همنوایان با ما در شورای امنیت و مجامع دیگر از ما حمایت می کنند ، هر چند ممکن است در حال حاضر این حمایت ها صرفا لفظی باشد ولی روز به روز جایگاه ما بیشتر تثبیت می شود .

وی با بیان اینکه حرف ما این است که علم نباید محدود شود ، مخالفان ایران را مخالفان پیشرفت علم خواند و در این راستا به اعتراضات شکل گرفته علیه پرتاب موشک کاوشگر ایران که به هیچ عنوان کاربرد نظامی ندارد اشاره کرد .



شیخ عطار شناسایی ظرفیت های بین المللی جدید را از دیگر برنامه های دولت نهم در سیاست خارجی برشمرد ، در این زمینه به استقبال از شعار آمریکا ستیزی در آمریکای لاتین اشاره کرد و گسترش همکاری های ایران با این منطقه و آفریقا را یاد آور شد . وی همچنین با سیاست ایران در گسترش تعاملات با همسایگان اشاره کرد و سفر احمدی نژاد رئیس جمهور به کشورهای منطقه را در این راستا بسیار موفقیت آمیز خواند .

قائم مقام وزیر امور خارجه گفت : دستاوردهای سفر رئیس جمهور در سفر بوش ، رئیس جمهور آمریکا به منطقه بازتاب یافت آنچنان که همه کشورهای حاشیه خلیج فارس به درخواست صریح بوش مبنی بر مقابله با ایران پاسخ منفی دادند. وی همچنین بااشاره به نوع تعامل ایران با مجامع بین المللی گفت که ما به جای تسلیم محض و نفی محض، راه تاثیر گذاری در این مجامع را در پیش گرفته ایم چون معتقدیم اگر نرم و ملایم صحبت کنیم حرفهایمان خریدار دارد و تجارب در این زمینه موفقیت آمیز بوده است .



شیخ عطار اعلام کرد ما در دولت نهم در 29 سازمان بین المللی عضو شدیم و در 9 سازمان در حال عضو شدن هستیم همچنین 11 منصب مدیریتی در سازمان های بین المللی گرفته ایم .

وی برگزاری اجلاس دوره ای غیر متعهد ها ، اجلاس وزرای خارجه آقریقا و اجلاس سران آفریقا و نیز اجلاس کشورهای آمریکای لاتین را که در ماه های آینده در تهران برگزار خواهد شد در راستای افزایش تعاملات ایران با سازمان ها و مجامع بین المللی برشمرد .

قائم مقام وزیر امور خارجه با بیان اینکه ای اجلاسها تشریفاتی نیستند تصریح کرد : اینها تریبونهایی است که ما در آن می توانیم برای حرفها یمان طرفدار پیدا کنیم . به گفته وی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سال هشتادو پنج 18 سفر خارجی و در ده ماه اول سال جاری 17 سفر خارجی داشته است . در این سفر ها ، آرمانهای ایران به دنیا معرفی شده است ، ظرفیت های جدید برای همکاری یافته ایم و ظرفیت های خود را معرفی کرده ایم .

شیخ عطار سفر های دکتر احمدی نژاد به آمریکا و سخنرانی در سه اجلاس سالانه سازمان ملل را دارای فواید فراوان خواند و گفت : اولین فایده، این بود که دشمنان ما را بسیار عصبانی کرد . وی همچنین به افزایش مبادلات اقتصادی ایران در سه سال گذشته اشاره کرد و گفت : در زمانی که تمام دشمنان ما می کوشند مارا بااهرم تحریم بترسانند اقتصاد ما زنده تر شده است و ظرفیت ها و توانایی های کشور باعث می شود این تهدیدها و تحریم ها موثر نباشد .

به گفته شیخ عطار صادرات اقتصادی ایران در سال 85 به 5/16 میلیارد دلار و در 10 ماه سال 86 به 17 میلیارد دلار رسیده است . وی تصریح کرد : ما در صادرات غیر نفتی پیشتر صرفا کالاهایی چون فرش و زعفران صادر می کردیم در حالی که امروز صادر کننده کارخانه های صنعتی هستیم .

قائم مقام وزیر امور خارجه در بخش پایانی سخنانش به اهمیت حمایت های مردمی از سیاست های دولت اشاره کرد و گفت : ظرفیت های سیاسی ، اقتصادی و سیاست خارجی هنگامی واقعی و قابل استفاده می شود که با حمایت مردمی همراه باشد و این مهمترین چیزیاست که باعث قوت و کارامدی دیپلمات های ایران شده است . وی راهپیمایی 22 بهمن و شرکت در انتخابات را از نمونه های حمایت مردمی برشمرد .

شیخ عطار با بیان اینکه افکار عمومی دنیا نیز به سرعت به سوی ما می آید تصریح کرد : دنیا فهمیده است که افکار عمومی ایران حامی سیاست ها و اقدامات است ، ما وقایع فراوانی پیش رو داریم که پایه آن تجلی حضور مردم است .