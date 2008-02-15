فدراسیون بر رقابتهای رده های سنی نظارت ندارد

رسول نامجو در گفتگو با مهر اظهار داشت: متاسفانه هیچ نظارتی از سوی فدراسیون بر رقابتهای فوتبال رده های سنی صورت نمی گیرد و این امر باعث می شود شاهد تخلفات زیاد تیمها در این مسابقات باشیم.

نامجو تصریح کرد: در بازی اول مس مقابل فولاد سپاهان داور این دیدار بسیار ضعیف عمل کرد، نسبت به کنترل بازی موفق نبود و مدیریت بسیار بدی در بازی داشت.

نامجو گفت: در دیدار نخست تیم ما مقابل تیم فولاد سپاهان اصفهان در شرایطی بازی را به حریف واگذار کردیم که مستحق باخت نبودیم و در طول 90 دقیقه بازی فرصت های زیادی را با بدشانسی از دست دادیم.

وی عنوان کرد: در شرایطی که تمرینات بسیار مناسبی را پشت سر گذاشته بودیم با آمادگی کامل به اصفهان رفتیم، اما اسیر مسائل حاشیه ای شدیم تا بازی را واگذار کنیم.

نامجو در زمینه دیدار امروز مس مقابل تیم هلال احمر در استادیوم سیلیمی کیا کرمان گفت: در هفته گذشته تمرینات ویژه ای برای کسب حداکثر امتیاز مقابل این تیم پشت سرگذاشته ایم و امتیازات لازم را بدست خواهیم آورد.