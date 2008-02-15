اولین جمعیت آسیایی در حدود 40 هزار سال قبل به آمریکا رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون اعتقاد بر این بود که مهاجرت انسان از آسیا به آمریکا در حدود 20 هزار سال قبل در "برینجیا" آغاز شد. برینجیا منطقه ای است که در حال حاضر در زیر یخهای آبی لایه "برینگ" مدفون شده است.

محققان موسسه ژنتیکی دانشگاه فلوردیدا که نتایج دو بررسی خود را در مجله " PLoS ONE" منتشر کرده اند موفق به بازسازی نقشه مهاجرت اولیه از آسیا به آمریکا شدند.

تحقیقات این دانشمندان نشان می دهد که اولین مهاجران آسیایی را بین هزار تا 5 هزار نفر تشکیل می دهند که به آمریکا مهاجرت کرده اند. همچنین مراحل مختلف مهاجرت طولانی این جمعیتها برخلاف آنچه که تاکنون تصور می شد، می تواند به نسلهای بسیاری تقسیم شوند.

این دانشمندان در این خصوص توضیح دادند: "این مدل ما یک سناریوی پیچیده را نشان می دهد. در حقیقت این جمعیتها نمی دانستند که به کجا می روند. در واقع آنها از آسیا دور شدند و سرانجام به خشکی رسیدند که به سبب سطوح پایین تر آب دریا در آخرین عصر یخبندان ایجاد شده بود. هنگامی که یخهای آمریکای شمالی ذوب شدند راه عبور این مهاجران به "دنیای نو" باز شد و به این ترتیب آنها برینجیا را به منظور یافتن یک مکان بهتر برای زندگی ترک کردند."

این محققان به منظور دستیابی به این نتایج DNA بومیان آمریکا و جمعیتهای آسیایی را مورد بررسی قرار دادند و سپس این اطلاعات را با تازه ترین کشفیات باستان شناسی، زمین شناسی و دیرینه شناسی مربوط به این دوره مقایسه کردند.

با بررسی DNA میتوکندریال این جمعیتها که از راه مادری به ارث می رسند و مقایسه آن با DNA هسته ای که از هر دو والد به ارث می رسند، این دانشمندان موفق شدند به نتایج بهتری درخصوص تاریخ مهاجرت به آمریکا دست یابند.

بنابراین نتایج، مهاجرت از آسیا به سیبری و برینجیا در حدود 40 هزار قبل آغاز شد و سپس این جمعیتها با یک سرعت بالا از طریق آلاسکا و کانادا در حدود 15 هزار سال قبل در آمریکای شمالی گسترش یافتند.