بیرانوند مدال طلای دسته 105 کیلوگرم را برگردن آویخت

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین و آخرین روز از رقابت های وزنه برداری جام محمود نامجو، وزنه برداران دسته 105کیلوگرم در سالن وزنه برداری مجموعه ورزشی آزادی تهران به مصاف هم رفتند که طی آن محسن بیرانوند از ایران با کسب سه مدال طلا، عنوان نخست این وزن را به خود اختصاص داد و هارون شوکت از پاکستان نایب قهرمان شد.

از صبح امروز 10 وزنه بردار در دسته 105 کیلوگرم به مصاف هم رفتند که در نهایت محسن بیرانوند نماینده کشورمان 3 نشان طلای دیگر را برای کشورمان بدست آورد و بر سکوی نخست ایستاد. محمد علی نصیری نیا دیگر نماینده کشورمان نیز به عنوان وزنه بردار آزاد به روی تخته رفت و وزنه های 160 و 190 کیلوگرم را در حرکات یک ضرب و دو ضرب مهار کرد.

نتایج کلی حرکات یکضرب، دو ضرب و مجموع نفرات برتر دسته 105 کیلوگرم به شرح زیر است:

نفر اول:

محسن بیرانونداز ایران یکضرب : 187 کیلوگرم، دوضرب: 220 کیلوگرم، مجموع 407 کیلوگرم

نفر دوم:

هارون شوکت ازپاکستان یکضرب : 128 کیلوگرم، دوضرب: 157کیلوگرم، مجموع 285 کیلوگرم

نفر سوم:

محمد علی هامروس از عربستان یکضرب: 122 کیلوگرم، دوضرب: 158 کیلوگرم، مجموع 280 کیلوگرم

از سوی دیگر طبق اعلام ستاد برگزاری مسابقات وزن کشی دسته 105+ کیلوگرم ساعت 12 امروز برگزار خواهد شد و شروع مسابقه این وزن ساعت 14 خواهد بود.

در این دسته 10 وزنه بردار به مصاف هم خواهد رفت که نام محمد رضا براری، بهداد سلیمی، رشید شریفی، وحید ربیعی، محمد صالحی نیز بعنوان نمایندگان سنگین وزن کشورمان در استارت لیست مسابقات منتشر شده است.

مراسم اختتامیه رقابت های وزنه برداری جام محمود نامجو ساعت 18 امروز و در سالن وزنه برداری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار خواهد شد.

