دبیر مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تعیین دبیر جدید مجمع تشکلهای اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد 24 بهمن ماه با حضور اعضای جدید شورای مرکزی این مجمع برگزار ‌شد و بابک اکبری عضو انجمن اسلامی دانشجویان واحد صحنه دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان دبیر انتخاب شد.

به گزارش مهر، سومین کنگره سراسری مجمع تشکلهای اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع بایدها و نبایدهای جنبش دانشجویی در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی 10 آذر ماه با حضور کلیه اعضای شوراهای مرکزی تشکلهای عضو این اتحادیه افتتاح ‌شد.

35 تشکل دانشجویی فعال در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در مجمع تشکلهای اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی عضو هستند و با حضور آنها انتخابات شورای مرکزی چهارمین دوره فعالیت این اتحادیه با تشکیل مجمع عمومی برگزار شده است.