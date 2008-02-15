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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۴۶

مدافع صنعت مس:

رکورد گل نخوردن مس در دیدار امروز ادامه می یابد

کرمان - خبرگزاری مهر: جلال امیدیان در دیدار مقابل استقلال اهواز رکورد گل نخوردن صنعت مس کرمان در نیم فصل دوم ادامه پیدا می کند.

امیدیان در گفتگو با مهر اظهار داشت: با توجه به انسجام خط دفاعی صنعت مس در لیگ برتر بازیکنان مس کرمان هم پیمان شده اند که در این دیدار نیز گلی دریافت نکنند و روند گل نخوردن خود را حفظ کنیم.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در دیدارهای گذشته نشان دادیم که سیستم دفاعی ما با دستیابی به هماهنگی لازم عملکرد خوبی داشته و مطمئنا در دیدارهای آتی نیز این روند را ادامه خواهیم داد.

امیدیان گفت: دو بازیکن خط دفاعی ما به دلیل محرومیت نمی توانند تیم را همراهی کنند و امیدوارم بتوانیم با بازی خوبمان باعث شویم غیبت این دو بازیکن احساس نشود.

مدافع تیم فوتبال صنعت مس گفت: دیدار با استقلال تمام شده است و به قول امیر قلعه نویی شادی این دیدار فقط برای همان روز بود، برای جمع امتیازات ممکن باید به کسب امتیاز در هر دیدار بیندیشیم و نباید از پیروزی مقابل استقلال با غرور به میدان رویم.

 

کد مطلب 639044

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