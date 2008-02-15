ادامه دخالتهای آشکار آمریکا در امور داخلی لبنان باحمایت از جریان 14 مارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه ای فریبنده ادعا کرد: از زمان ترور حریری در لبنان تا کنون بسیاری از شهروندان لبنانی به دست کسانی که از خشونت برای خارج کردن لبنان از مسیر پیشرفت تلاش می کنند، کشته شدند. بنابراین فراخوانی این افراد به میز محاکمه مسئله ای حیاتی است و من از جامعه بین المللی می خواهم که حمایت خود را از دادگاه ویژه لبنان افزایش دهد.

وی در تلاش برای سرپوش گذاشتن بر دخالتهای مستمر خود در امور داخلی لبنان به زعم خود مدعی شد: سوریه و ایران و هم پیمانان آنان باید به تلاشهایشان با هدف از بین بردن دولت مشروع و قانونی سنیوره و دخالت در روند سیاسی لبنان پایان دهند.

از سوی دیگر "کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا نیز در بیانیه ای ضمن تکرار ادعاهای آمریکا درباره ایران و سوریه، حمایت آشکار خود را از دولت سنیوره و به زعم خویش ملت لبنان اعلام کردند.

"شون مک کورمک" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در یک کنفرانس خبری با هدف سرپوش گذاشتن بر دخالتهای آشکار این کشور در امور داخلی لبنان ادعا کرد: سالگرد ترور حریری فرصتی است که باید آن را مغتنم شمرده تا به لبنانی ها بگوییم ما به طور کامل از شما و تمام کسانی که برای ایجاد لبنانی بهتر، آزاد و دموکراتیک و به دور از هرگونه دخالت خارجی تلاش می کنند؛ حمایت می کنیم.!

به گزارش مهر، روز گذشته مراسم یادبود سومین سالگرد ترور حریری در میدان شهدای بیروت برگزار شد.

سران جناح اکثریت حاکم در لبنان موسوم به 14 مارس در این مراسم به سخنرانی پرداختند و بسیاری از آنان همچون ولید جنبلاط و سمیر جعجع به زعم خود و با تکرار ادعاهای همیشگی شان، ایران و سوریه را محور شر توصیف و به طور علنی اعلام کردند که با اعطای یک سوم تضمینی به مخالفان سنیوره برای تشکیل دولت وحدت ملی مخالفند.

دبیرکل حزب الله لبنان در واکنش به مواضع و اتهامات سران 14 مارس،روز گذشته در مراسم تشییع پیکر شهید عماد مغنیه فرمانده بزرگ مقاومت تاکید کرد : بر خلاف خواسته کوتوله های سیاسی، لبنان سرزمین مقاومت و کشور شرافت ملی باقی خواهد ماند و هرگز حتی یک روز هم اسرائیلی نخواهد شد و هرگز جولانگاه صهیونیستها نخواهد شد؛ لبنان هرگز آمریکایی و تقسیم نخواهد شد؛ هرکس خواهان طلاق است( در اشاره به سخنان ولید جنبلاط) از این سرزمین خارج شود و به دامن اربابان خود در واشنگتن و تل آویو برگردد.