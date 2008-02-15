پیام تبریک و تسلیت لاریجانی، قالیباف و رضایی به سید حسن نصرالله

به گزارش خبرگزاری مهر، درپیام دکتر علی لاریجانی ، دکتر محمد باقر قالیباف و دکتر محسن رضایی به سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان آمده است : آسمان حماسه و جهاد سوگوار از دست دادن ستاره فروزانی است که عمری را در مسیر مبارزه و سرافرازی اسلام و ملت لبنان سپری کرد.

درادامه این پیام تاکید شده است: شهید والا مقام "عماد مغنیه"، فرمانده ای دلیر ومجاهدی خستگی ناپذیر بود و بر سرپیمانی که با ملت لبنان بسته بود تا پای جان ایستاد و امروز ، میهمان سلسله جنبان شهادت ، حضرت سید الشهدا (ع) است.

این سه چهره اصولگرا که خود از فرماندهان ارشد دوران دفاع مقدس بوده اند در پیام خود تصریح کرده اند : عماد مغنیه در قلب آحاد ملت لبنان جای داشته و خون جوشان او در رگ یکایک جوانان غیورلبنان حرکتی طوفنده خواهد آفرید که عاملان این ترور را سخت پشیمان خواهد کرد.

در پایان این پیام خطاب به سید حسن نصرالله آمده است: شهادت این مجاهد بزرگ و فرمانده جاوید حزب الله را به جنابعالی ، خانواده مکرم شهید، برادران پرافتخار حزب الله و به عموم ملت لبنان تبریک و تسلیت عرض نموده، سرافرازی و پیروزی نهایی این ملت غیور را از درگاه حضرت حق مسئلت می نماییم.