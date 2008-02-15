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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۰۹

سرمربی صنعت مس کرمان:

به شکست استقلال اهواز می اندیشیم

به شکست استقلال اهواز می اندیشیم

کرمان - خبرگزاری مهر: امیرقلعه نوعی گفت: شادی مس مقابل استقلال تهران تمام شد و به پیروزی مقابل استقلال اهواز می اندیشیم.

قلعه نوعی در گفتگو با مهر اظهار داشت: برای شکست استقلال اهواز روی نقاط ضعف و قوت این تیم کار کرده ایم و درصورت انجام دستورات لازم مقابل این تیم نیز امتیاز لازم را کسب خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: نتایج خوب صنعت مس در نیم فصل دوم روحیه بازیکنان را بالا برده است و انگیزه کسب امتیاز در هربازی و مقابل هر تیمی در تیم صنعت مس کرمان وجود دارد.

قلعه نوعی خاطر نشان کرد: تمام بازىها سخت است اما ما باید حداکثر امتیازات را بگیریم تا در پایان فصل، جایگاه مناسبى داشته باشیم.

وی گفت: در این بازی پنج بازیکن تیم به دلیل مصدوم بودن و محرومیت در اختیار قرار ندارند اما با توام توان به کسب امتیاز در ورزشگاه تختی اهواز می اندیشیم.


کد مطلب 639056

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