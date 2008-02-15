جان گریشام از استفن کینگ پیشی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، جان گریشام و استفن کینگ دو جنایی نویس محبوب آمریکایی همواره در رقابت با یکدیگر حرکت می کنند و آثارشان از پرفروش ترین کتابهای آمریکا و سایر کشورها به حساب می آید.

پیش از انتشار رمان "استیناف" در تاریخ 29 ژانویه امسال، سایت آمازون که اقدام به پیش فروش کتابهای دو نویسنده کرده بود فروش رمان استفن کینگ (دوما کی) را از کل نسخه ها 27 درصد و فروش جان گریشام را 13 درصد اعلام کرد.

با این حساب پیش بینی می شد که رمان کینگ فروش بیشتری نسبت به رمان گریشام داشته باشد اما در حال حاضر در سایت آمازون و نیز فهرست پرفروشهای نیویورک تایمز، این "استیناف" گریشام است که در صدر پرفروشها قرار گرفته است. "دوما کی" در سایت آمازون در رده ششم و در نیویورک تایمز در جایگاه دوم پس از "استیناف" قرار گرفته است.

"دوما کی" روایت زندگی مردی است که بر اثر سقوط از یک ساختمان دچار آسیب دیدگی مغزی و جسمی می شود...

"استیناف" هم داستان متهم شدن یک شرکت مواد شیمیایی به مشارکت در یکسری جنایات است. این شرکت به دادگاه ایالتی تقاضای استیناف می کند و کل رمان استماع دفاعیات شرکت در دادگاه است.