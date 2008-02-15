خبر ازسرگیری صادرات گاز ترکمنستان به ایران تکذیب شد

سیدرضا کسایی زاده درگفتگو با مهر با ابراز بی اطلاعی از ادعای ترکمنستان مبنی بر صدور مجدد گاز به ایران گفت: چنین چیزی صحت ندارد و گاز ترکمنستان هنوز قطع است.

براساس این گزارش، کسایی زاده پیشتر هم اعلام کرده بود که اقدام ترکمنستان در قطع گاز ایران خسارت‌های سنگین مالی، جانی و حیثیتی را برای ایران به همراه داشته که کار گروهی از ایران مسئول بررسی خسارت های این مساله شده است.

وی در مورد موضع شرکت گاز در مقابل این اقدام ترکمنستان که برای 2 سال متوالی صورت گرفته است، گفته بود: ما براساس اصول و ضوابط مساله را پیگیری می‌کنیم اما بحث ایران صرفا قرارداد است هیچ مساله دیگری را در این موضوع دخیل نمی‌دانیم.

گفتنی است خبرگزاری ترند آذربایجان امروز اعلام کرد مقامات شرکت آذری گاز ترکمنستان گفته‌اند شرکت گاز سوکار طبق یک قرار داد جدید صادرات گاز خود به ایران را از سر گرفته است.

