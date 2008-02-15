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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۱۳

هشدار کانادا درباره بدتر شدن اوضاع امنیتی افغانستان

هشدار کانادا درباره بدتر شدن اوضاع امنیتی افغانستان

در حالی که درگیری ها میان طالبان با نیروهای نظامی در افغانستان و پاکستان ادامه دارد؛ یک ژنرال کانادایی ناتو درباره گسترش ناامنی در افغانستان در ماههای آتی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شورشیان طالبان امروز در حمله به یک گشتی پلیس درافغانستان چهار پلیس را کشته و دو نفر دیگر را ربودند.

دو پلیس دیگر هم در اواخر روز پنجشنبه در حملات طالبان در ولایت "نیمروز" افغانستان زخمی شدند .

ژنرال "میشل گوتیه" یک ژنرال کانادایی مشغول به خدمت درناتو در افغانستان هم روز گذشته از بهبود اوضاع امنیتی در افغانستان سخن گفت، ولی ازاحتمال بدتر شدن اوضاع امنیتی در ماههای"می" تا "سپتامبر" خبر داد.

همچنین در درگیری نیروهای ارتش پاکستان با طالبان در شمال غرب این کشور، یک نظامی پاکستانی کشته و یک نظامی دیگرهم زخمی شد.

کد مطلب 639062

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