توهین به بیت امام (ره)حرکتی جاهلانه بود/ شورای نگهبان ظرفیت خوبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه امروز تهران با اشاره به اهانت های صورت گرفته به بیت معظم حضرت امام خمینی (ره) گفت : متاسفانه بعد ازراهپیمایی شکوهمندی که ملت ایران در روز 22 بهمن ماه به راه انداختند ما شاهد حرکت جاهلانه ای بودیم که به بیت امام (ره) توهین کردند که این کار یک اشتباه بزرگ بود که متاسفانه انجام شد.

وی افزود: امروز در حالی وارد سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی می شویم که عشق مردم به امام (ره) همچنان پابرجاست و ایشان همچون سالهای اول پیروزی انقلاب در دل ملت ایران جای دارد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: ملت ایران با راهپیمایی 22 بهمن خود نشان دادند که هنوز امام با رهنمودهایشان خیلی ها را به دور خود جمع می کند، اما متاسفانه برخی ها با ندانم کاری ها حرفهایی را می زنند که خودشان نمی دانند چه می کنند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با طرح این سئوال که اشخاصی که این کار را انجام می دهند آیا می فهمند که چه کار می کنند یا نه؟ گفت : آیا حرفی که حجت الاسلام سید حسن خمینی مبنی بر ضرورت عدم دخالت نظامیان در انتخابات مطرح کردند همان حرف امام نبود ؟ پس چرا این همه عصبانیت در پی داشت ؟

خطیب جمعه این هفته تهران افزود : این نوع دیدگاهها و بیان مطالب علائمی است که نشان می دهد جریانی وجود دارد که نمی تواند طبیعی باشد، قاعدتا تحرکات پشت پرده ای وجود دارد و یا اینکه از خارج از کشور این جریانات هدایت می شود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی ادامه داد: اگر تکیه گاه های نظام ضعیف شود باید مطمئن باشیم که انقلاب ما ضعیف خواهد شد چرا که افرادی کم ریشه در انقلاب نمی توانند در برابر طوفان ها مقاومت کنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: اشخاصی که این کار را کردند ممکن است با این کارشان برای رسیدن به اهدافشان تلاش کنند، که امیدوارم آگاهانه نباشد

وی گفت : البته بنده هیچ کسی را متهم نمی کنم ولی باید قبول کرد که جریاناتی می خواهند به نظام ضربه بزند ، و نیروهایی را که برای نظام بسیار مفیدند خراب کنند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی ادامه داد: خیلی ها به دنبال آنند تا ارزشهای ما را بی ارزش کنند چرا که افرادی همچون آقای سید حسن خمینی ریشه های عمیق در نظام دارند که می توانند در برابر دشمنان ایستادگی کنند.

وی گفت: وقتی مرجع تقلیدی مثل حضرت امام (ره) ظهور می کند و شاخ و برگ خود را بر مردم می گستراند می بینیم توده مردم چگونه خود را نمایان و از آرمانهای امام (ره) دفاع می کنند ، وقتی شخصی همانند امام خمینی (ره) آمد این همه سرباز از سراسر خاک ایران رویید و مشتشان را در برابر مسلسل های دشمن گره کردند و دیدیم که چگونه پیروز میدان شدند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: امروز باید در داخل کشور نگذاریم چنین جریاناتی فعال باشند و اگر از خارج کشور هدایت می شود باید آنها را شناسایی کنیم و نگذاریم دیگر به اشخاص توهین کنند.

خطیب جمعه این هفته تهران در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: بنده از اقدام شورای نگهبان به دلیل آرام کردن فضای انتخاباتی تشکر می کنم چرا که شورای نگهبان ظرفیت خوبی دارد و می تواند با بحث های عمیق حضور هواداران انقلاب همچون راهپیمایی 22 بهمن را درانتخابات فراهم کند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان می تواند حضور افرادی را که علاقمند به نظام هستند در انتخابات فراهم کند چرا که با حضور علاقمندان نظام در انقلاب ما شاهد حضور حداکثری ملت ایران در انتخابات بوده و همین امر پاسخ دیگری به دشمنان خواهد بود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شهادت عماد مغنیه گفت: حاج عماد از جمله افرادی بود که مظلومانه شهید شد و در حال حاضر نیز مظلومانه بر علیه وی از سوی رسانه های غربی و عربی تبلیغ می شود، امروز دشمن ترورهایی که خود انجام می داد را به وی منتسب می کند و می خواهد او را یک تروریست معرفی کند.

وی ادامه داد: بنده از دوستان شهید مغنیه می خواهم که از این شهید دفاع کنند، شهیدی که دو برادر شهید دارد، متاسفانه امروز مقالات و نوشته های منفی در خصوص این شهید دیده می شود، البته در ایران از وی به خوبی یاد می شود وعجیب است که آمریکا و اسرائیلی که دم از دموکراسی می زنند با شهادت این شهید شادی می کنند.

خطیب جمعه این هفته تهران گفت: کشورهای استکباری همانانی هستند که پرچم مبارزه با تروریسم را در دست گرفتند و با لشکرکشی به عراق و افغانستان به ادعای خود در حال مبارزه با تروریسم هستند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی انقلاب جزو مظلوم ترین کشورهایی بود که مورد هجوم عملیات های تروریستی قرار گرفته و دیدیم که در اوایل انقلاب دشمنان چگونه شخصیت های برجسته ما را ترور کردند و به شهادت رسانند ، امروز همان تروریست ها زیر سایه آمریکا در عراق زندگی می کنند و برای تبرئه کردن خود ایران را به تروریسم متهم می کنند، حال اگر ما تروریست هستیم چرا آنان شهادت شهید مغنیه را محکوم نکردند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: امروز ما شاهدیم که رهبران رژیم اشغالگر قدس رسما اعلام کردند رهبران حماس را ترور خواهند کرد و تا امروز بعد از محاصره غزه 95 نفر را به شهادت رساندند.

وی ضمن تقدیر از نمازگزاران به خاطر برپایی تظاهرات علیه رژیم صهیونیستی گفت: بنده از شما تشکر می کنم که برای شهید مغنیه و نشان دادن مخالفت خود با رژیم صهیونیستی تظاهرات به پا خواهید کرد چرا که این حرکت نمادین شما مخالفت ملت ایران با رژیم اشغالگر قدس و تروریسم نشان می دهد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود به سالگرد تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: تاسیس مجمع در اصل یک ابتکار عمل حضرت امام بود که در تاریخ اسلام بی نظیر است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در کشور ما وقتی قانونی به تصویب می رسد نباید مغایر با قانون اساسی و اسلام باشد و بر این اساس در اوایل پیروزی انقلاب ما قوانینی را داشتیم که برای به تصویب رساندن آن میان مجلس و شورای نگهبان مشکلاتی بوجود می آمد و به همین دلیل در آن دوران حضرت امام (ره) دستور تشکیل مجمع تشخیص را دادند تا قوانین بر اساس قانون اساسی به تصویب برسد و اگر قانونی مشکل دارد در این مجمع رفع شود.

خطیب جمعه این هفته تهران ادامه داد: امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستهایی که برای کشور لازم است را تهیه و برای تصویب به رهبر معظم انقلاب ارائه می کند و ایشان نیز بعد از تایید آن را برای اجرا ابلاغ می کنند که این امر برای نظام بسیار مفید بوده است.

وی همچنین با اشاره به مسئله هسته ای کشورمان گفت: متاسفانه برخی کشورهای غربی نمی خواهند مسئله هسته ای ایران را رها کنند، آنها به دنبال تصویب قطعنامه سومی هستند که خوشبختانه در جلسه سری که داشتند کشورهای غیر متعهد اعلام کردند که باید منتظر گزارش آقای البرادعی بمانیم .

رئیس مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: بنده از همین تریبون اعلام می کنم کشورهایی که به دنبال تحریم ایران هستند علاوه بر اینکه برای ما زحماتی را ایجاد می کنند ، خودشان را نیز دچار مشکل خواهند کرد پس بهتر است آنها دست از بهانه جویی های خود بردارند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی همچنین در خطبه های اول نماز جمعه این هفته تهران به شکل گیری نظام اسلامی بر محوریت قرآن اشاره کرد و گفت: قبل از این که پیامبر اکرم (ص) موفق شوند نظام اسلامی را شکل دهند ، نیاز به پاکسازی و تربیت انسانها داشتند که پایه اصلی حکومت باشند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ما باید از عملکرد پیامبر اکرم درس بگیریم چرا که می بینیم پیامبر با آموزش و تعلیم کادر مورد نیاز حکومت خود را تربیت کردند .

وی ادامه داد: در آن دوران اولین کاری که پیامبر کرد این بود که مسئله توحید که همان خدای واحد است را در مقابل آن همه خدایان که بت پرستان می پرستیدند به مردم شناساندند.

خطیب این هفته جمعه تهران در پایان میلاد حضرت امام محمد باقر (ع) و امام موسی کاظم (ع) را به همه دوستداران اهل بیت تبریک گفت.