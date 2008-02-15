ترور مغنیه ننگ شکست اسرائیل در جنگ 33 روزه را پاک نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، خالد البطش اظهار داشت : ترور عماد مغنیه از رهبران برجسته حزب الله جرقه ای است که آتش جنگ میان دشمن صهیونیست را از سویی و حزب الله و دیگر جریانهای مقاومت را از سویی دیگر شعله ور خواهد کرد.

بطش در ادامه گفت : اسرائیل به ترورها ادامه می دهد و با حمایت جامعه بین المللی و آمریکا پیامهایی را به اینجا و آنجا ارسال می کند.

این رهبر برجسته جنبش جهاد اسلامی در عین حال خاطرنشان کرد: منطقی نیست که اسرائیل و مزدوران آن به کشورهای عربی و اسلامی تجاوز کنند و این رژیم پیامهایی را در این سطح ارسال کند و مبارزان در این زمینه سکوت کنند و کشورهای عربی و اسلامی موضع گیری نکنند.

وی با بیان اینکه جنایت ترور مغنیه با موافقت آمریکا و حمایت اروپا انجام شد، تاکید کرد: هر کسی که در این جنایت دست داشت باید بهای آن را بپردازد.

به گزارش مهر، مغنیه شامگاه سه شنبه 23 بهمن توسط رژیم صهیونیستی و در نتیجه انفجار یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده درشهر دمشق- پایتخت سوریه- به شهادت رسید.

لازم به ذکر است مغنیه یکی از رهبران برجسته نظامی حزب الله در جریان جنگ 33 روزه تابستان سال گذشته که با شکست رژیم صهیونیستی همراه بود، به شمار می رفت.