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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۳:۳۶

"سمفونی بیداری" بهار 87 در تالار وحدت اجرا می‌شود

نمایش "سمفونی بیداری" به کارگردانی حسین فرخی اردیبهشت و خرداد سال آینده در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش که در بخش ویژه بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر شرکت کرده بود تلفیقی از حرکت، نور و موسیقی و مضمون آن درگیری حق و باطل در سیر تاریخ است. بخشی از این جدال نیز به 15 خرداد 42 و بعد از آن به انقلاب اسلامی ایران ختم می‌شود.

جلیل فرجاد، حسین رجایی، مجید جعفری، ناصر عرفانیان، مدیا ذاکری، لیلا مقیمی، بهناز سلیمانی و گروهی از دانشجویان تئاتر از دیگر بازیگران نمایش "سمفونی بیداری" هستند که قرار است اردیبهشت و خرداد 87 در تالار وحدت اجرای عمومی داشته باشد. فرخی "شب‌نشینی باشکوه آقاجون" را سال 85 در تالار قشقایی به صحنه برده بود.

کد مطلب 639069

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