دوچرخه سواران کرمانی امروز در دانمارک رکاب می زنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مسابقات ورلدکاپ قهرمانی جهان از امروز در دانمارک با حضور تیم ملی سه نفره پیست روهای کشورمان آغاز می شود.

تیم ملی پیست کشورمان متشکل از "فرشید فارسی نژادیان" و "حسنعلی و رپشتی" دوچرخه سوار کرمانی و "محمود پراش"، مسافر دانمارک شدند تا در آخرین ورلدکاپ جهانی که امتیازش در سهمیه المپیک هم محاسبه می شود، شرکت کنند و آخرین فرصت ها را برای المپیک از دست ندهند.

این سه دوچرخه سوار در رشته المپیک اسپرینت رکاب می زنند و برای موفقیت در مسابقات جهانی امید و انگیزه بسیاری دارند.

با اعزام تیم ملی دوچرخه سواری پیست کشورمان به مسابقات جهانی، دوچرخه سواران تیم صنعت مس برای کسب سهمیه المپیک با حریفان سرشناس خود به رقابت می پردازند.