سفر دو مقام آمریکایی به ترکیه برای رایزنی درباره "پ.ک.ک"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترکیش دیلی، "مایکل موکیسی" قرار است امروز وارد ترکیه شود. دادستان کل آمریکا برای مذاکره با مقامهای قضایی ترکیه به آنکارا سفرز می کند.

این در حالی است که در روزهای گذشته نیز ژنرال "جیمز کارت وایت" معاون رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا برای گفتگو با مقامهای ترکیه به آنکارا سفر کرده بود.

برهمین اساس به دنبال سفر ژنرال جیمز کارت وایت به ترکیه، این بار آنکارا میزبان "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا خواهد بود.

گیتس، اولین وزیر دفاع آمریکا است که از سال 2001 تا کنون به ترکیه سفر می کند. آخرین بار "دونالد رامسفلد" وزیر دفاع سابق آمریکا در سال 2001 به ترکیه سفر کرده بود.

بر اساس این گزارش، گیتس قرار بود در در اولین هفته ماه مارس به آنکارا سفر کند، اما به علت شکستگی شانه دست راستش ممکن است این سفر وی یکی دو هفته به تاخیر بیفتد.

