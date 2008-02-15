فقط به کسب سهمیه المپیک می اندیشیم

نژاد فارسیان در گفتگو با مهر اظهار داشت: برای کسب سهمیه المپیک "پکن" انگیزه زیادی داریم و نهایت تلاشمان را خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: با آماد گی به دانمارک می رویم تا از آخرین فرصت ها برای کسب سهمیه المپیک استفاده کنیم.

وی گفت: در اردوی آلمان تمریناتمان را به صورت منظم و فشرده انجام دادیم تا حضوری قدرتمند در مسابقات جام حهانی دانمارک داشته باشیم.

تیم ملی پوش دوچرخه سواری ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضردر رنکینگ جهانی عنوان چهاردهم راداریم و از آنجایی که در بین ده تیم برتر مسابقات قرار گیریم، شانس رسیدن به سهمیه المپیک را خواهیم داشت، با انگیزه وآمادگی بالا در مسابقات ورلدکاپ جهانی دانمارک حضور خواهیم یافت.

وی یادآور شد: مسابقات قهرمانی جهان که فروردین ماه سال آینده در منچستر انگلیس برگزار می شود و آخرین فرصت برای المپیکی شدن است، اما در صددیم با حضور خوب در رقابت های دانمارک به این مهم دست یابیم چرا که رقابت در منچستر بسیار مشکل است.

وی گفت: ولفرام لیننر کارنامه بسیار خوبی در مدت حضورش در ایران به جای گذاشته عملکرد بسیار مثبتی داشته و امیدواریم با رفع برخی سوءتفاهمات حضورش در پیشرفت هر چه بیشتر دوچرخه سواری ایران به عنوان مربی تاثیر گذار باشد.