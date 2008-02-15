سختیهای موجود در جامعه سازنده است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله حائری در خطبه های این هفته نماز جمعه شیراز با بیان اینکه همواره افراد آزاد وعاری از تعلق به دنیا در مقابل مشکلات بیشتر از گذشته تربیت و ساخته می شوند، گفت: در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان با اسرائیل شاهد بودیم که نیروهای اسرائیلی طی این مدت شبانه روزحزب الله را بمباران کردند اما دست آخر حزب الله به خاطر عدم دلبستگی به دنیا و برخورداری از عشق الهی پس از 33 روز آماده بود اما اسرائیلی ها با شکست مواجه شدند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس همچنین با اشاره به حضور کثیر مردم شهرها و روستاها در راهپیمایی 22 بهمن گفت: مردم در این روز با حضور پرشمار وظیفه خود را انجام داده اند و اینکه نوبت به مسئولین است که در کارها تلاش بیشتری داشته باشند.

آیت الله حائری گفت: مشکلاتی بر سر راه دولت وجود دارد اما باید در نظر داشت که آنها با نیت خیر فقط قصد خدمتگذاری دارند.

امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به درج مطالبی در سایتی که خود را هوادار دولت نامیده در خصوص تذکرات نواده امام(ره) برای انتخابات گفت: چندی پیش نوه امام(ره) مانند کسانی که در جریان انتخابات تذکراتی می دهند نسبت به بررسی صلاحیت ها تذکراتی را ارائه داده اند اما یک سایت هوادار دولت که به دست عده ای جوان نیز اداره می شود در پاسخ به این تذکرات مطالب ناپسند در مورد نوه امام(ره) منتشر کرده است.

آیت الله حائری گفت: رئیس جمهوری باید این دسته از افراد را قبل از اینکه با نیت هواداری منجر به از بین رفتن حیثیت شوند حذف کند چراکه این حیثیت را نظام به وجود آورده است.

وی با بیان اینکه رفتار این سایت منجر به بد بینی مردم به دولت می شود گفت: کشمیری ترور شخص کرد و این سابت ترور شخصیت می کند از این رو رئیس جمهور باید مراقب باشد.