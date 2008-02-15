استعدادهای ورزش روستایی آینده تیم های ملی را بیمه می سازند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی آبادی صبح امروز در میان استقبال مسوولان و جامعه ورزش استان سیستان و بلوچستان وارد شهر زاهدان شد تا از آنجا راهی شهر زابل شود.

وی در بدو ورود در جمع خبرنگاران گفت : سازمان تربیت بدنی در راستای سیاست های عدالت محور نهم طرح ضربتی احداث ۷۵۰ مکان ورزشی روستایی را در دستور کار دارد که امروز و بطور همزمان ۲۴۱ پروژه ورزشی در سراسر افتتاح و به بهره برداری خوتهد رسید.

علی آبادی افزود : برنامه سازمان این است که در مرحله اول ۶ هزار روستا را به اماکن و تجهیزات ورزشی مجهز کند تا استعداد های ورزش روستایی در این اماکن پرورش یافته و به رشد و شکوفایی برسند که در این صورت تیم های ملی در کلیه رشته ها بیمه خواهند شد.

مراسم بهره برداری همزمان از 241 پروژه ورزشی روستایی از 750 طرح ضربتی توسعه فضاهای ورزش روستایی امروز طی جشنواره فرهنگی، ورزشی بومی محلی در روستای خمک شهرستان زهک از توابع استان سیستان و بلوچستان با حضور مهندس علی آبادی برگزار می‌شود.

امروز در سیستان و بلوچستان 24 پروژه روستایی به مساحت240 هزار متر مربع و با اعتبار10080 میلیون ریال به بهره برداری خواهد رسید.