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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۱۸

طه هاشمی به مهر خبر داد:

تدوین تاریخ 100 ساله باستانشناسی ایران طی 6 ماه آینده

تدوین تاریخ 100 ساله باستانشناسی ایران طی 6 ماه آینده

رئیس پژوهشگاه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری از تدوین تاریخ 100 ساله باستانشناسی ایران طی 6 ماه آینده، خبر داد.

سید طه هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پژوهشکده فرهنگ و تمدن به همراه پژوهشگاه باستانشناسی ظرف ماههای آینده مجموعه گزارشات باستانشناسی 100 سال گذشته ایران را جمع آوری ، تدوین و منتشر می کنند.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون هیئت های داخلی و خارجی بر روی بخشهای مختلف کشور کار کرده اند اما گزارشهای بخش قابل توجهی از این هیئت ها تکمیل نبوده و یا ارائه نکرده اند به همین دلیل این گزارشات طی 6 ماه آینده زیر نظر اعضای هیئت علمی و متخصصین تکمیل خواهد شد.

رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد: پس از انتشار کتاب ، جدولی از اطلاعات باستانشناسی تکمیل شده تهیه می کنیم  و براساس این جدول مشخص می شود که در کدام بخشها و مناطق اطلاعات ما خوب و کامل است و در چه بخشهایی ناقص است و باید تکمیل شود.

طه هاشمی گفت: بنابراین روی خلاء های کاوشهای باستانشاسی متمرکز می شویم و هیئت ها را به آن مناطق سوق می دهیم.

وی ادامه داد : درنهایت مجموعه این گزارشات را در قالب تاریخ ایران که کارهای مفصلی نیز بر روی آن انجام خواهد شد، در می آوریم.

کد مطلب 639078

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