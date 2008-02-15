تدوین تاریخ 100 ساله باستانشناسی ایران طی 6 ماه آینده

سید طه هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پژوهشکده فرهنگ و تمدن به همراه پژوهشگاه باستانشناسی ظرف ماههای آینده مجموعه گزارشات باستانشناسی 100 سال گذشته ایران را جمع آوری ، تدوین و منتشر می کنند.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون هیئت های داخلی و خارجی بر روی بخشهای مختلف کشور کار کرده اند اما گزارشهای بخش قابل توجهی از این هیئت ها تکمیل نبوده و یا ارائه نکرده اند به همین دلیل این گزارشات طی 6 ماه آینده زیر نظر اعضای هیئت علمی و متخصصین تکمیل خواهد شد.

رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد: پس از انتشار کتاب ، جدولی از اطلاعات باستانشناسی تکمیل شده تهیه می کنیم و براساس این جدول مشخص می شود که در کدام بخشها و مناطق اطلاعات ما خوب و کامل است و در چه بخشهایی ناقص است و باید تکمیل شود.

طه هاشمی گفت: بنابراین روی خلاء های کاوشهای باستانشاسی متمرکز می شویم و هیئت ها را به آن مناطق سوق می دهیم.

وی ادامه داد : درنهایت مجموعه این گزارشات را در قالب تاریخ ایران که کارهای مفصلی نیز بر روی آن انجام خواهد شد، در می آوریم.