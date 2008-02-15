نمایشگاه بین المللی برق مکانی برای تبادل دانش فنی این صنعت است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد سیدی صبح امروز در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک و اتوماسیون صنعتی افزود: در همین راستا، نمایشگاه بین المللی مشهد برای دومین سال پیاپی اقدام به برگزاری این نمایشگاه و به طور همزمان اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت انتقال کرده که در این دوره نمایشگاهی، بیش از 100 شرکت داخلی و خارجی در فضایی به مساحت 10 هزار متر مربع حضور دارند.



وی ادامه داد: در این دوره نمایشگاهی، نمایندگی‌های خارجی از کشورهای آلمان، کره جنوبی، چین، ترکیه، انگلیس، لهستان، مجارستان و کشورهای آسیای میانه حضور دارند.

سیدی افزود: برق به عنوان یکی از ضروری ترین نیازهای زندگی امروز، نقش مهمی در پیشرفت و توسعه جامعه بشری ایفا کرده و اکنون می‌توان گفت جهان بدون برق و الکتریسیته، جهانی تاریک و بدون حرکت خواهد بود.

محمد سیدی افزود: کشور ما طی سال‌های اخیر پیشرفت‌های شگرفی در زمینه صنعت برق شاهد بوده و مهندسین و متخصصین ایرانی با تلاش شبانه روزی، ایران عزیزمان را در زمینه صنعت برق به قله های رفیع رشد رسانده اند.

وی گفت: در کنار این عوامل اصلی، مولفه‌های دیگری نیز در رشد صنعت برق نقش ایفا می کنند و در این زمینه، اینک صنعت نمایشگاهی به کمک این صنعت حیاتی برای زندگی توام با آسایش مردمان ایران زمین آمده است.

سیدی اظهار داشت: نمایشگاه‌ها طی سال‌های اخیر با فراهم آوردن شرایطی برای گردهمایی فعالان این رشته و به نمایش گذاردن توانمندی‌های داخلی از یک سو و ایجاد و گسترش ارتباط با متخصصین و شرکت‌های خارجی نقشی عمده بازی می کنند.

وی خاطرنشان کرد: زمینه‌های فعالیت شرکت کنندگان در این دو نمایشگاه، تولید انواع سیم و کابل، انواع پی ال سی و میکرو پی ال سی، دستگاه‌های اندازه گیری تکفاز و سه فاز، رله های حفاظتی، سوئیچ‌ها، ترانزیستورها و انواع کلیدها، انواع نرم افزار و بردهای الکترونیکی، صنایع روشنایی، انواع عایق‌ها، یراق آلات شبکه های هوایی، تابلوهای برق، طراحی، مهندسی و تامین تجهیزات، اجرا و نظارت پروژه های صنعتی، کنتورهای چند تعرفه ای جهت پست های فشار قوی، آسانسور، پله برقی، جرثقیل، بالابر، لیفت تراک، تسمه نقاله و صنایع وابسته است.