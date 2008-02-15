به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه "افقی رو به بالا" را آرش شکورزاده در قالبی طنز نوشته و داستان سه برادر به نامهای عوض، عیوض و کامبیز است که در گیرودار پیدا کردن کار با اتفاقاتی طنز رو به رو میشوند. این فیلم نخستین ساخته بلند شکورزاده است که پیش از این سابقه تصویربرداری چند فیلم را بر عهده داشته است.
در فیلم تلویزیونی "افقی رو به بالا" چنگیز وثوقی، نصرالله رادش، حسین رفیعی، جواد عزتی، داود منفرد، شهربانو موسوی، ارد عدلپرور، بهاره دهقان، سیدرادمان غروی و میلاد اصلانی بازی میکنند. غروی تهیهکننده فیلم است و سایر عوامل آن عبارتند از هوشنگ بنایی مدیر تصویربرداری، محمدرضا مرتضایی صدابردار، حمید رفیعنژاد طراح صحنه و لباس و آرام تمدن طراح گریم.
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