  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۴۱

در پایان نیمه اول؛

شکست صباباتری با گلزنی دروازه بان مقاومت / سپاهان و پگاه میزبانان خود را مغلوب کردند

شکست صباباتری با گلزنی دروازه بان مقاومت / سپاهان و پگاه میزبانان خود را مغلوب کردند

تیم های فوتبال سپاهان، پگاه، مقاومت سپاسی و استقلال اهواز نیمه اول دیدارهای هفته بیست و یکم خود را با پیروزی به پایان رساندند.

به گزارش خبرنگارمهر، نیمه نخست دیدارهای روز اول از هفته بیست و یکم لیگ برتر باشگاه های کشور در حالی به پایان رسید که تیم های سپاهان، پگاه، مقاومت سپاسی و استقلال اهواز برابر حریفان خود پیروز شدند و تیم های ملوان و ذوب آهن هم در ورزشگاه خانگی برابر میهمانان خود به تساوی بدون گل رضایت دادند.

بر پایه این گزارش، در ورزشگاه حافظیه شیراز تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز در حالی موفق شد در نیمه نخست با یک گل برابر صباباتری تهران به پیروزی دست یابد که این گل نادر و کم نظیر روی شوت سوشا مکانی دروازه بان این تیم وارد دروازه حریف شد.

نتایج بدست آمده در پایان نیمه اول دیدارهای هفته بیست و یکم لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است:

* مقاومت سپاسی شیراز یک - صباباتری تهران صفر
گل: سوشا مکانی (5) برای مقاومت سپاسی شیراز

* راه آهن تهران صفر - سپاهان اصفهان یک
گل: احسان حاجی صفی (36) برای سپاهان اصفهان

* استقلال اهواز 2 - مس کرمان یک
گل ها: داود حقی (18-پنالتی) و سعید رمضانی (38) برای استقلال اهواز - مجید خدا بنده لو دقیقه 3 برای مس کرمان

* ابومسلم مشهد صفر - پگاه گیلان یک
گل: مصطفی حاجتی دقیقه 31 برای پگاه گیلان

* ملوان بندرانزلی صفر - صنعت نفت آبادان صفر

* ذوب آهن اصفهان صفر - سایپا تهران صفر

کد مطلب 639083

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها