90 درصد مردم افغانستان از نعمت برق بی بهره اند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد حاجی شیر احمد فیضی صبح امروز در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه برق، الکترونیک و اتوماسیون صنعتی افزود: در حال حاضر در افغانستان تنها در حدود 12 درصد از مردم از برق استفاده می کنند.



وی با اشاره به طرح های در دست اجرا در این کشور اظهار داشت: احداث خط 220 کیلو ولت و پروژه های همراه آن از تاجیکستان به کابل با ظرفیت 400 مگاوات و طرح رینگ 220 کیلو ولت سرتاسری افغانستان از مهمترین پروژه هاست.



حاجی شیر احمد فیضی با بیان اینکه کشور افغانستان در زمینه توسعه برق رسانی این کشور نیازمند دانش فنی است، گفت: تا زمانیکه دانش فنی به این کشور انتقال نیابد نیازی هم در رابطه با آن ایجاد نخواهد شد.



وی خواستار رفع مشکلات گمرکی از سوی مسئولین ایرانی شد و افزود: در گمرک دوغارون اجازه ترخیص امکانات صنعت برق به سختی داده شد که این مورد باعث تأخیر در برق دار شدن برخی از مناطق افغانستان می شود.



رئیس حوزه برق رسانی غرب افغانستان گفت: در هرات با جمعیت حدود دو میلیون نفر، پتانسیل موجود برق در این منطقه توسط خط 132 کیلو ولت ازایران و خط 110 کیلو ولت از ترکمنستان تأمین می شود تنها 110 مگاوات است.



وی افزود: در پایتخت افغانستان ظرفیت تولید برق آبی و حرارتی در حدود 300 مگاوات است.

