خون شهید مغنیه گشاینده راه ملتهای مسلمان خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های این هفته نماز جمعه بندرعباس افزود: خاندان مغنیه از جمله محققین و اندیشمندان بزرگ جهان اسلام هستند و خون مطهر این شهید راه بلند سرافرازی و عزت ملت لبنان را بیش از گذشته هموار خواهد کرد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری گفت: شهادت مردان بزرگ مجاهد در جهان اسلام اگر چه فقدان بزرگی برای ملتهاست اما خون سرخ آنان همچون شهدای بزرگ انقلاب اسلامی درخت تنومند شرافتمندی و پویایی یک ملت را آبیاری می کند همانطور که خون مردان بزرگی همچون رجایی، باهنر، بهشتی و هزاران شهید انقلاب اسلامی پرچم سرافرازی ملت ایران را در تمامی جهان برافراشت.

وی با اشاره به سخنان سید حسن نصرالله در جمع عظیم تشییع کنندگان پیکر این شهید خاطرنشان کرد: چهره ها هر قدر غنی تر و الهی تر باشند نقش آنها در فبل و بعد از مرگ بارزتر خواهد بود و حتی خون آنها نیز لکه ننگی بر دامان تروریست بزرگ اسراییل و سران این رژیم منحوس خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان یادآور شد: بزودی اسراییل سزای این جنایت بزرگ را خواهد دید و حزب الله سربلند و پرتوان در پس حمایت مردم بزرگ لبنان و مجاهدین همه عالم در صف اول مقابله با کفر به پیروزی مسلم دست خواهد یافت.