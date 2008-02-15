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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۳۶

خنثی سازی عملیات القاعده در ترکیه/37 نفربازداشت شدند

خنثی سازی عملیات القاعده در ترکیه/37 نفربازداشت شدند

منابع امنیتی ترکیه از خنثی سازی طرح شبکه القاعده برای انجام عملیات در پایگاه اینجرلیک واقع در جنوب ترکیه که آمریکا از آن استفاده می کنند، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاهرام چاپ مصر، این منابع افزودند: نیروهای مبارزه با تروریسم در شهر "گازی عنتب"، در یک عملیات تهاجمی چهار نفر ازعناصر القاعده را کشته و 37 نفر دیگر را بازداشت کردند.

در این عملیات یک افسر پلیس ترکیه نیز کشته شد.

به گفته این منابع، عناصر القاعده در روستای "دای داگی" در استان گازی عنتب آموزش می دیدند.

به گزارش مهر، پایگاه عظیم اینجرلیک مهمترین قطب تامین تجهیزات نظامی برای عراق محسوب می شود. همچنین آمریکا با استفاده از این پایگاه هواپیماهای بدون سرنشین را به ماموریتهای جاسوسی به همسایگان عراق اعزام می کند.

کد مطلب 639089

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