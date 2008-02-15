راهپیمایی 22 بهمن شکست کامل نظریات سکولار در کشور بود / مسئولان برای مهار تورم تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه های این هفته با تشکر از حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن آن را نشانه فهم عمیق دین شناسی و دین گرایی، دشمن شناسی هوشیارانه و وفاداری به اهل بیت پیامبر (ص) دانست و اظهار داشت: مردم در قالب یک هیجان خود را به آمریکا و اسرائیل و دشمنان ایران را معرفی کردند.

وی عنوان کرد: حضور مردم باعث ناامیدی و یاس جریان های شیطانی ، تقویت استکبار ستیزی کشور و نظام و همچنین اثبات قاطع پشتیبانی ملت از نظام شد و تمام نظریه های سکولار با حضور میلیونی شما مردم شکست خورد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری افزود: مردم ما ثابت کردند که امروز در سیاستمداری جریانی قویتر از دین وجود ندارد و کسانی که در این کشور به دنبال دین در گوشه مساجد، اشک بی حاصل و دعای بی منطق هستند و در حوزه تحجر خود را دین مدارانی می دانند که وابسته به نظام نیستند و ندای جدایی دین از سیاست سرمی دهند جاهل و یا دروغ گو یی بیش نمی باشند.



وی با بیان این مطلب که 22 بهمن بیعت دوباره ملت ایران با انقلاب و مقام معظم رهبری است، گفت: حال که برخلاف تمام منفی گرایی های گروهی که گرانی و تورم را عامل عدم حضور مردم در صحنه می دانستند مردم ما ثابت کردند با وجود تمام سختی ها از سرنوشت خود کنارگیری نمی کنند و مسئولان نیز ما باید در مقام حق شناسی تدبیری برای مهار تورم اتخاذ کنند.

امام جمعه مشهد با اشاره به این موضوع که ریشه تورم جهانی بوده و در داخل کشور نیست، اظهار داشت: از آنجایی که بیشترین لطمه در این زمینه به اقشار آسیب پذیر وارد می شود مسئولان باید با وارد کردن اقلام اساسی مردم باری از دوش آنها برداشته و تا حد امکان برای مهار آن تلاش کنند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: مردم ما با وجود تمام سختی ها همیشه در صحنه حضور خواهند داشت و دومین حماسه سال 86 را در پای صندوقهای رای به جهانیان نشان خواهند داد.