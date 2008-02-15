  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۲۷

امام جمعه قشم:

مرگ اسراییل نزدیک شده است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام عباس رمضانی پور گفت: اسرائیل با ترور این رزمنده مجاهد حزب الله را در مواجه جدی با این رژیم مصمم تر می کند و مرگ اسرائیل بسیار نزدیک تر از تصور است.

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، امام جمعه قشم گفت: ملت بزرگ لبنان با تقدیم جوانان بسیاری به راه بلند و پرعظمت اسلام ابایی از تقدیم خون پاک جوانانشان به عزت و سربلندی این کشور ندارند و روز به روز بر مرگ و زوال نهایی رژیم منحوس صهیونیستی نزدیک تر می شویم.

رمضانی پور گفت: ملتهای جهان ببینند و بدانند که ملت بزرگ لبنان در راه ایستادگی و مقاومت صدها جوان و نخبه خود را از دست داده است و خون هر یک از این مجاهدین تیری زهر آلود بر پیکره صهیونیست هاست.

وی یادآور شد: نبرد 33 روزه حزب الله با متجاوزین ننگ بزرگی را بر چهره فرماندهان ارتش اسراییل نشانده بود و آنها گمان می کنند با ترور فرزندان مجاهد لبنان می توانند گوشه ای از این ننگ را پاک کنند اما بدانند که خون هر شهید لکه ننگ بزرگتری بر دامان ترویستهای صهیونیست است.

امام جمعه قشم از مسلمانان جهان خواست در برابر تجاوزکاری این رژیم متحد شوند تا ریشه صهیونیستها در منطقه خشکانیده شود.

 

 

کد مطلب 639092

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها