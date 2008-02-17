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۲۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۲۲

اخلاق پسند در گفتگو با مهر:

حریف راحتی نداریم / روز سختی در آغاز بازیهای جهانی خواهیم داشت

حریف راحتی نداریم / روز سختی در آغاز بازیهای جهانی خواهیم داشت

ملی پوش تنیس روی میز کشورمان گفت: مقابل هیچ تیمی در مسابقات جهانی چین از پیش برنده نیستیم چرا که همه حریفان ما از بهترین های دنیا در این رشته هستند.

شاهین اخلاق پسند عضو تیم ملی تنیس روی میز کشورمان که در آستانه کسب چهارمین تجربه حضور در رقابت های جهانی این رشته قرار دارد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اگرچه تیم ایران در دیدارهای دسته دو مسابقات جهانی چین شرکت می کند اما  با این وجود بازیهای سختی در پیش خواهیم داشت و نباید هیچ یک از حریفان را دست کم گرفت.

وی افزود: تیم های حاضر در رقابت های دسته دو مسابقات جهانی به اندازه تیمهای دسته یک این رقابتها مطرح هستند و به لحاظ فنی تفاوت قابل ملاحظه ای بین آنها وجود  ندارد.

اخلاق پسند به حریفان ایران در مرحله مقدماتی پیکارهای جهانی تنیس روی میز چین اشاره کرد و گفت: هیچ یک از تیم های همگروه ایران مقابل ما از پیش بازنده نیستند. همه آنها سابقه خوبی در تنیس روی میز دارند با این حال فکر می کنم روز اول بازیها برایمان سخت تر از سایر روزها باشد چرا که در روز اول باید با برزیل دیدار کنیم که پینگ پنگ بازان بسیار قدری در اختیار دارد.

ملی پوش تنیس  روی میز کشورمان تصریح کرد: به نام حریفان توجه نمی کنیم و فقط به قصد بهترین استفاده از توانایی های خود و کسب بهترین نتایج در مسابقات جهانی به چین می رویم چرا که هدف ما به دست آوردن عنوانی بهتر از چهل و یکمی جهان است که دو سال پیش در مسابقات آلمان موفق به کسب آن شدیم. 

کد مطلب 639094

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