شهادت مغنیه کینه اسرائیل از شکست جنگ 33 روزه را نشان می دهد

به گزارش خبرنگار مهر درچناران، حجت الاسلام حسن کوثری در خطبه های نماز جمعه افزود: خون این سردار شهید اسلام اسرائیل را از بن و ریشه خواهد انداخت.

وی بیان کرد: تمام قدرت و خط و نشان کشیدنهای آمریکا به خاطر وجود اسرائیل است و اگر اسرائیل از بین برود که یک وعده الهی است آمریکا نیز سرنگون خواهد شد.

کوثری اظهار داشت: شهادت بزرگترین پاداش برای سربازان حزب الله لبنان است و حمایت از اسرائیل حمایت از تروریسم بین المللی است.

خطیب نماز جمعه چناران ادامه داد: حضور مداوم آمریکا در منطقه خاورمیانه یعنی تجاوز و دخالت آشکار در سرنوشت سیاسی ملتها و سازمان ملل و حقوق بشر برای منع این دخالتها تاکنون اقدامی نکرده اند.

کوثری در بخش دیگری از خطبه ها با تشکر از حضور حماسی مردم در انتخابات اضافه کرد: تبلیغات رسانه ای استکبار مبنی حضور کمرنگ و با وعده ملت در راه پیمایی 22 بهمن اسلحه ای مسموم و زنگ زده است که دیگر کاربرد ندارد.