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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۴۳

شهادت مغنیه کینه اسرائیل از شکست جنگ 33 روزه را نشان می دهد

مشهد - خبرگزاری مهر: امام جمعه چناران گفت: اسرائیل پس از شکست مفتضحانه در جنگ 33 روزه با حزب الله لبنان با شهادت سردار مغنیه در پی انتقام جویی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر درچناران، حجت الاسلام حسن کوثری در خطبه های نماز جمعه افزود: خون این سردار شهید اسلام اسرائیل را از بن و ریشه خواهد انداخت.

وی بیان کرد: تمام قدرت و خط و نشان کشیدنهای آمریکا به خاطر وجود اسرائیل است و اگر اسرائیل از بین برود که یک وعده الهی است آمریکا نیز سرنگون خواهد شد.

کوثری اظهار داشت: شهادت بزرگترین پاداش برای سربازان حزب الله لبنان است و حمایت از اسرائیل حمایت از تروریسم بین المللی است.

خطیب نماز جمعه چناران ادامه داد: حضور مداوم آمریکا در منطقه خاورمیانه یعنی تجاوز و دخالت آشکار در سرنوشت سیاسی ملتها و سازمان ملل و حقوق بشر برای منع این دخالتها تاکنون اقدامی نکرده اند.

کوثری در بخش دیگری از خطبه ها با تشکر از حضور حماسی مردم در انتخابات اضافه کرد: تبلیغات رسانه ای استکبار مبنی حضور کمرنگ و با وعده ملت در راه پیمایی 22 بهمن اسلحه ای مسموم و زنگ زده است که دیگر کاربرد ندارد.

کد مطلب 639095

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