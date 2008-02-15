حاشیه های دیدار تیم های راه آهن و سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر ، دو تیم راه آهن و سپاهان امروز در حالی به مصاف هم رفتند که بارش باران و برف زمین چمن ورزشگاه اکباتان را از شرایط معمولی خارج کرده بود.

* مسئولان باشگاه راه آهن برای اینکه زمین حداقل امکانات لازم برای بازی را داشته باشد با ریختن "خاک اره" بر روی قسمت های مختلف زمین شرایط آن را بسیار نامساعد کرده بودند.

* شرایط زمین به گونه ای است که بازیکنان حتی از دادن چند پاس صحیح هم عاجز هستند.

* حضور حدود 500 تماشاگر که غالبا طرفدار تیم راه آهن هستند از نکات جلب توجه این بازی است.

* جایگاه خبرنگاران ورزشگاه اکباتان در محلی نامناسب قرار دارد به شکلی که خبرنگاران برای تهیه خبر و گزارش بازی با مشکل مواجه هستند. در این بین خبرنگاران برای تهیه گزارش به قسمت فوقانی ورزشگاه منتقل شدند تا از بارش باران در امان باشند.

* مدیران عامل دو باشگاه راه آهن و سپاهان، نناد نیکولیچ و مارکار آقاجانیان مربی تیم فوتبال جوانان ایران از حاضرین در ورزشگاه هستند.

* در طول بازی مربیان دو تیم بویژه اکبر میثاقیان بارها در کنار زمین حاضر شدند و بازیکنان خود را تشویق به بازی محکم تر کردند. در این بین برخی اعتراضات به نحوه قضاوت داور بود.