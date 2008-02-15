آمریکا سیاست آمرانه و خصمانه خود را کنار گذارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "چوسان سینبو" نوشت : آنچه بن بست در مذاکرات شش جانبه در خلع سلاح کره شمالی را به نتیجه خواهد رساند تغییر سیاست خصمانه آمریکا در برابر این کشور است .

این روزنامه با اشاره به درخواست آمریکا ازکره شمالی برای اعلام تمام برنامه های هسته ای خود ومتهم کردن این کشور به داشتن فعالیتهای هسته ای مخفیانه، علت شکست سیاست آمریکا در برابر کره شمالی را آمرانه بودن سیاست این کشور در برابر پیونگ یانگ عنوان کرد.

این رسانه کره شمالی اعلام کرد که ادعاهای کاخ سفید درباره تلاش کره شمالی برای غنی سازی اورانیوم بی اساس است .

این روزنامه درباره سیاستهای خصمانه آمریکا نوشت : وقتی آمریکا می گوید سیاه، سفید است انتظار دارد همه آن را تایید کنند.

کره شمالی از آمریکا خواسته است، این کشور را از لیست کشورهای حامی تروریسم خارج کند، اما آمریکا شرط انجام این کار را اعلام کامل برنامه های هسته از سوی کره اعلام کرده است .



اما کره شمالی با وجود باقی ماندن فقط یک ماه فرصت تا پایان سال جاری میلادی،هنوز حتی پیش نویس اظهارنامه برنامه هسته ای اش را نیز تحویل نداده است.

کره شمالی در 13 فوریه در مذاکرات شش جانبه توافق کرده بود که در برابر دریافت 50 هزار تن نفت، فعالیت راکتورهسته ای اصلی خود را تا 14 آوریل متوقف کند. براساس این توافق قرار بود که اگر پیونگ یانگ فعالیت هسته ای خود را به طور کامل متوقف کند؛ 950 هزار تن دیگر نفت دریافت کند.