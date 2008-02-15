سیاست روسیه در برابر گرجستان در صورت استقلال کوزوو تغییر خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس،"سرگئی لاوروف" که بعد از دیدار با رهبران جدایی طلبان "آبخازیا" و "استیا" در جمع خبرنگاران سخن می گفت، افزود : اعلام استقلال از سوی کوزوو و استقبال از این استقلال از سوی کشورهای دیگر، بدون شک سیاستهای روسیه درباره جدایی طلبان گرجستان(آبخازیا و استیا) را تغییر خواهد داد.

بر اساس این گزارش، اغلب ساکنان مناطق آبخازیا و استیا در گرجستان را روس تبارها تشکیل می دهند و خواستار جدایی و استقلال از گرجستان هستند.

بر همین اساس، برخی شبکه های خبری اعلام کردند که دولت کوزوو امروز استقلال این منطقه را اعلام می کند و این در حالی است که پیش از این روز یکشنبه 28 بهمن ماه برای اعلام استقلال کوزوو تعیین شده بود.