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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۱۷

لاوروف به غرب هشدار داد:

سیاست روسیه در برابر گرجستان در صورت استقلال کوزوو تغییر خواهد کرد

سیاست روسیه در برابر گرجستان در صورت استقلال کوزوو تغییر خواهد کرد

وزیر امور خارجه روسیه هشدار داد: در صورت اعلام استقلال از سوی کوزوو و به رسمیت شناختن آن از سوی سایر کشورها، کرملین سیاست خود در برابر گرجستان و جدایی طلبان این کشور را تغییر خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس،"سرگئی لاوروف" که بعد از دیدار با رهبران جدایی طلبان "آبخازیا" و "استیا" در جمع خبرنگاران سخن می گفت، افزود : اعلام استقلال از سوی کوزوو و استقبال از این استقلال از سوی کشورهای دیگر، بدون شک سیاستهای روسیه درباره جدایی طلبان گرجستان(آبخازیا و استیا) را تغییر خواهد داد.

بر اساس این گزارش، اغلب ساکنان مناطق آبخازیا و استیا در گرجستان را روس تبارها تشکیل می دهند و خواستار جدایی و استقلال از گرجستان هستند.

بر همین اساس، برخی شبکه های خبری اعلام کردند که دولت کوزوو امروز استقلال این منطقه را اعلام می کند و این در حالی است که پیش از این روز یکشنبه 28 بهمن ماه برای اعلام استقلال کوزوو تعیین شده بود.     

کد مطلب 639100

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