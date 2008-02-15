به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، علاوه بر سخنرانی دکتر زاهدی در ششمین کنفرانس بین‌المللی هاوانا موافقت نامه همکاری‌های علمی و بین‌المللی فیمابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشورمان و وزارت آموزش عالی کوبا به امضا طرفین می‌رسد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دعوت خوان و الاوالدوس وزیر آموزش عالی کوبا و برای شرکت در ششمین کنفرانس بین‌المللی آموزش عالی دویست و هشتادمین سالگرد دانشگاهها هاوانا به کوبا عزیمت کرده است.



در این سفر وزیر علوم کشورمان با وزرای آموزش عالی کشورهای کوبا، ونزوئلا، آنگولا و کنگو دیدار و گفتگو کرده است.