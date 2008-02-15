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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۱۷

حضور محمد مهدی زاهدی در ششمین کنفرانس بین‌المللی آموزش عالی در کوبا

حضور محمد مهدی زاهدی در ششمین کنفرانس بین‌المللی آموزش عالی در کوبا

محمد مهدی زاهدی وزیر علوم در ششمین کنفرانس بین المللی آموزش عالی کوبا شرکت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، علاوه بر سخنرانی دکتر زاهدی در ششمین کنفرانس بین‌المللی هاوانا موافقت نامه همکاری‌های علمی و بین‌المللی فیمابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشورمان و وزارت آموزش عالی کوبا به امضا طرفین می‌رسد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دعوت خوان و الاوالدوس وزیر آموزش عالی کوبا و برای شرکت در ششمین کنفرانس بین‌المللی آموزش عالی دویست و هشتادمین سالگرد دانشگاهها هاوانا به کوبا عزیمت کرده است.

در این سفر وزیر علوم کشورمان با وزرای آموزش عالی کشورهای کوبا، ونزوئلا، آنگولا و کنگو دیدار و گفتگو کرده است.

کد مطلب 639101

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