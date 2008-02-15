اولین همایش علمی گروههای پزشکی سراسر کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر علی اصغر پیوندی دبیر علمی این همایش اظهار داشت: به منظور ارتقا سطح علمی همکاران جامعه پزشکی و ارائه آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به گروههای پزشکی برای نخستین بار همایش علمی گروههای پزشکی از تاریخ 5 لغایت 7 اسفند ماه سالجاری در سالن غرضی بیمارستان میلاد برگزار می شود.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی اظهار داشت: مطابق قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی برای کلیه گروههای پزشکی از جمله اپتومتروی ، شنوایی شناسی، فیزیوتراپی ، کار درمانی و مامایی شرکت در برنامه های آموزشی مداوم وکسب هر ساله 15 امتیاز باز آموزی در نظر گرفته شده است به همین منظور ، معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی با طراحی و اجرای این همایش در راستای رسیدن به اهداف خود به ویژه ارتقای سطح دانش گروههای پزشکی تلاش می کند.

دکتر پیوندی افزود: این همایش با همکاری انجمن های علمی اپتومتری ، شنوایی شناسی، فیزیوتراپی ، کار درمانی و مامایی در قالب پنج سمینار سه روزه و باحضور اساتید برجسته گروههای یاد شده برگزار می گردد.

لازم به یاد آوریست ثبت نام همایش فوق بصورت online ( در پایگاه اینترنتی سازمان نظام پزشکی ) و یا به صورت حضور در محل سازمان نظام پزشکی در حال انجام است.