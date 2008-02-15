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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۴۴

حضور در صحنه های مختلف در مسیر تقویت نظام است

اراک - خبرگزاری مهر: امام جمعه اراک گفت: حضور مردم در صحنه های مختلف انقلاب در مسیر تقویت نظام و پایه های انقلاب است.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت‌الله احمد محسنی گرکانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ‌اراک با تشکر از حضور پرشور مرد در راهپیمایی 22 بهمن افزود: انتخابات پیش رو فصل دیگری از ضرورت حضور مردم است.

خطیب جمعه اراک خاطرنشان کرد: تضمین ادامه حیات طیبه انقلاب اسلامی ایران نیز با حرکت در مسیر فرهنگ نبوی، علوی و فاطمی است که باید همه نسبت به آن اهتمام ورزند.

آیت الله محسنی گرکانی با تاکید بر اهمیت انتخابات تصریح کرد: انتخاب درست کامل کننده حضور مردم در انتخابات است که رسانه ها و مرکز تبلیغی باید زمینه ها و ملاکهای انتخب درست را در جامعه مطرح کنند.

وی در ادامه با اشاره به شهادت عماد مغنیه گفت: ترور و به شهادت رساندن عماد مغنیه که فرمانده ای آزاده برای آزادی مردم و کشورش بود ماهیت تروریستی استکبار و حامیانی مانند رژیم غاصب صهیونیستی را به دنیا ثابت کرد.

محسنی گرکانی رژیم متجاوز صهیونیستی با حمایت استکبار جهانی به دنیا نشان داد که برای رسیدن به اهداف شوم و تشدید اقدامات ضد انسانی دست به ترور نیز می‌زند.

وی، اثرگذاری مقاومت مردم مظلوم وحزب‌الله لبنان را مهم‌ترین پیام‌ شهادت عماد مغنیه عنوان کرد و گفت: تنها راه نابودی رژیم غاصب اسرائیل ادامه دادن راه شهدا و حفظ و تقویت اتحاد ملی و انسجام اسلامی است.

گرکانی ‌افزود: آمریکای جهانخوار و رژیم غاصب ‌اسرائیل به ‌دنبال منافع خود هستند و در این راه دست به جنایتهای ضد انسانی می‌زنند و افکار عمومی نباید در مقابل زیاده‌خواهی‌های استکبار ساکت بنشینند.

کد مطلب 639106

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