دو دایناسور گوشتخوار جدید شناسایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه بریستول انگلیس با همکاری محققان آمریکایی فسیلهای دو دایناسور گوشتخوار را پیدا کردند که تاکنون ناشناخته بودند.

جزئیات این تحقیقات که در مجله Acta Palaeontologica Polonica منتشر شده است، نشان می دهد که یکی از این دو دایناسور احتمالا همانند کفتارها مردارخوار بوده و دیگری حیوانات زنده را شکار می کرده است.

بر اساس گزارش بی بی سی نیوز، بقایای فسیلی این دو دایناسور گوشتخوار در حدود 110 میلیون سال قدمت دارند و 8 سال قبل در غربی ترین بیابان " Tgeneré" به دست دانشمندان دانشگاه کمبریج در نیجر کشف شده اند.

در این خصوص محققان دانشگاه بریستول اظهار داشتند: "این فسیلها قدیمی ترین بقایایی هستند که تاکنون از گروههای دایناسورهای گوشتخوار پیدا شده اند. دایناسورهای گوشتخوار در آفریقا، آمریکای جنوبی و هند به مدت 50 میلیون سال در دوره کرتاسه می زیسته اند.

یکی از این فسیلها مربوط به دایناسوری با عنوان Kryptops palaios است که در حدود 8 متر طول دارد و جمجمه و اسکلت بدن آن مشخص است. نوع دندانها و پنجه هایش نشان می دهند که این جانور ماقبل تاریخ از حیوانات مرده تغذیه می کرده است.

دومین دایناسور که از نظر ابعاد شبیه به فسیل اولی است و همزمان با این جانور می زیسته Eocarcharia dinops نام دارد. این دایناسور دندانهایی دارد که نشان می دهند این جانور گوشتخوار شکارچی بوده است و غذای خود را از شکار جانوران زنده تامین می کرده است.

این حیوان منقرض شده از گروه دایناسورهای Carcharodontosaurids است. این گروه نسبت به گروه "تیرانوساروس رکس" شکارچیان بزرگتری بودند، اما ابعاد آنها بزرگتر از "تیرانوساروس رکس" نبوده است.