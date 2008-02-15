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۲۶ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۰۲

امام جمعه موقت خرم آباد:

مردم باید آگاهانه در انتخابات شرکت کنند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: آیت الله عباس علی صادقی گفت: تنها حضور مردم در انتخابات کافی نیست، بلکه مردم باید آگاهانه در انتخابات شرکت کنند و اصلح ترین ها را برای حضور در مجلس شورای اسلامی انتخاب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، امام جمعه موقت این شهرستان در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد افزود: پس از حماسه شور آفرین 22 بهمن حضور پرشور مردم در راهپیمایی بیست و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب توقع می رود، انتخابات نیز پرشور باشد. 

آیت الله صادقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات مجلس هشتم ضمن دعوت مردم به حضور حداکثری در پای صندوقهای رای، اظهار داشت: حضور یکپارچه مردم در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی باعث افزایش اقتدار کشور می‌شود.

وی با اشاره به صدور حکم اعدام سلمان رشدی توسط امام خمینی (ره) به جهت توهین به پیامبر گرامی اسلام (ص) در کتاب آیات شیطانی، یادآور شد: فتوای امام خمینی در راستای حفظ کرامت همه ادیان الهی به خصوص اسلام بود.

آیت الله صادقی در ادامه با اشاره به اینکه شهید مغنیه در طول حیات خود منشا خدمات و ایثارگریهای فراوانی بود، گفت: خون شهید مغنیه موجب پدید آمدن هزاران مغنیه برای ادامه راه وی خواهد شد.

وی با بیان اینکه شهید مغنیه حضرت آیت الله خامنه ای را رهبر خود می خواند، تصریح کرد: با شهادت مغنیه هزاران سرباز مصمم تر از گذشته راه وی را ادامه خواهند داد.

کد مطلب 639111

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