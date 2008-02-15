تقدیر از علی دایی در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، با همت انجمن صنفی خبرنگاران و عکاسان استان اصفهان، پیش از آغاز دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و سایپا تهران با اهدای لوح تقدیر و تابلو فرشی نفیس از علی دایی بهترین گلزن ملی جهان، کاپیتان پیشین تیم ملی و سرمربی تیم فوتبال سایپا تقدیر شد.

برپایه این گزارش، حاشیه های دیگر دیدار ذوب آهن اصفهان و سایپا تهران را در زیر می خوانید:

* دقایقی پس از آغاز مسابقه بارش باران در ورزشگاه فولادشهر اصفهان آغاز شد.

* تعدادی از هواداران تیم فوتبال سایپا که به همراه این تیم از تهران به اصفهان آمده بودند، در گوشه ای از ورزشگاه به تشویق این تیم پرداختند. البته جمعیت هواداران ذوب آهن هم که در ورزشگاه حاضر شده بودند، نسبت به بازی های گذشته افزایش پیدا کرده بود.

* جمشید رشیدی کمک مربی ذوب آهن در دقیقه 52 و به علت اعتراض به داور مسابقه اخراج شد.