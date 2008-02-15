نفرات برتر وزنهای مختلف مسابقات بین المللی کاراته مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در رقابتهای وزن منهای‪۶۰‬کیلو گرم این رقابتها محمد محمدی از مرکزی ب به مقام نخست رسید و حسین زبون از سوریه در مکان دوم قرار گرفت مجید خسروی از مرکزی ب وحسین اسدی از تیم آینده سازان استان مرکزی به ترتیب مقام سوم مشترک را کسب کردند.

در وزن منهای ‪ ۶۷‬کیلو گرم حامد زیگساری از تیم ملی ایران و راجی راجی از سوریه به ترتیب اول و دوم شدند و صفا راهزانی از تیم استان مرکزی الف و مجتبی‌ اصغر زاده از ساوه به‌ صورت مشترک در مکان سوم ایستادند.

در وزن منهای ‪ ۷۵‬کیلوگرم نیز حسین علی رضایی از ساوه اول شد و مجید اکبری از تیم مرکزی الف در مکان دوم ایستاد و محمد نورس ‌الحمودی از تیم سوریه و سعید حسنی پور از تیم ملی ایران نیز به ‌صورت مشترک سوم شدند.

در وزن منهای ‪ ۸۴‬کیلو گرم ذبیح الله پورشیب از تیم ملی ایران درمکان نخست ایستاد و عمار سببی از تیم سوریه ‌دوم شد و مصطفی اعتصام از تیم استان مرکزی الف و بهزاد بهرامی از تیم استان مرکزی آینده سازان عنوان سوم مشترک را به خود اختصاص دادند.

میلاد یاری از تیم ملی ایران و فهد سنعوس از تیم کویت به ترتیب مقام‌های اول و دوم وزن به اضافه ‪ ۸۴‬را به خود اختصاص دادند و میلادقلعه نوعی از مرکزی الف و محمد عواد از تیم سوریه سوم مشترک شدند.

در وزن آزاد این رقابتها ذبیح الله پوشیب از تیم ملی ایران اول شد و مهدی سلطانی از تیم استان مرکزی ب در مکان دوم ایستاد و فهد سنعوس از تیم کویت و محمدنورس الحمودی از تیم سوریه به صورت مشترک سوم شدند.

در نتایج کاتای ‌انفرادی این رقابتها فرید حقیقی از تیم ملی ایران اول شد و ابوالفضل شهرجردی از تیم آینده سازان استان مرکزی در مکان دوم ایستاد و حمیدرضا باباخانلو از ساوه و حسین سیفی از تهران به صورت مشترک سوم شدند.

همچنین در نتایج کاتای تیم این رقابتها نیز تیم‌های همدان‌و ساوه به‌ ترتیب اول و دوم شدند و تیم‌های تهران و آینده سازان استان مرکزی نیز به صورت مترک عنوان سوم را کسب کردند.

این مسابقات عصر امروز با انجام مسابقات بخش کومیته تیمی به‌ پایان می رسد.

در این مسابقات دو روزه ‪ ۱۱۰‬کاراته کا در دو بخش کاتا و کومیته در قالب تیم‌های ارمنستان، سوریه، افغانستان و کویت، تیم ملی کاراته ایران، دو تیم الف و ب ازاراک، منتخب استان مرکزی، منتخب ساوه، منتخب همدان‌وآینده‌سازان استان مرکزی شرکت دارند.

این مسابقات به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر با همکاری اداره کل تربیت بدنی استان و فدراسیون کاراته در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک در جریان است.