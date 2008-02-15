پیروزی شیرین مقاومت برابر صباباتری / صعود سپاهان به صدر

به گزارش خبرنگارمهر، روز نخست از هفته بیست و یکم مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور با برگزاری شش دیدار همزمان پیگری شد که طی آن تیم های سپاهان، ابومسلم و مقاومت سپاسی برابر حریفان خود پیروز شدند و تیم های ملوان و ذوب آهن هم در ورزشگاه خانگی برابر میهمانان خود به تساوی بدون گل رضایت دادند.

برپایه این گزارش، در ورزشگاه حافظیه شیراز تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز موفق شد با نتیجه 3 بر یک برابر صباباتری تهران صدرنشین مسابقات به پیروزی دست یابد که گل نخست تیم مقاومت سپاسی روی شوت نادر و کم نظیر سوشا مکانی دروازه بان این تیم وارد دروازه حریف شد.

همچنین تیم فوتبال سپاهان اصفهان در ورزشگاه اکباتان تهران با یک گل راه آهن را شکست داد تا با 36 امتیاز به صدرجدول رده بندی رقابت های لیگ برتر صعود کند.

نتایج بدست آمده در پایان شش دیدار همزمان هفته بیست و یکم لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است:

* مقاومت سپاسی شیراز 3 - صباباتری تهران یک

گل: سوشا مکانی (5)، بهمن طهماسبی (47) و خالقی فر (56) برای مقاومت سپاسی - بابک حاتمی (48) برای صباباتری

* راه آهن تهران صفر - سپاهان اصفهان یک

گل: احسان حاجی صفی (36) برای سپاهان اصفهان

* استقلال اهواز 2 - مس کرمان 2

گل ها: داود حقی (18-پنالتی) و رضا طاهری (40) برای استقلال اهواز - مجید خدا بنده لو (3) و اوچه (46) برای مس کرمان

* ابومسلم مشهد 3 - پگاه گیلان یک

گل: محمد حسینی (52)، وحید عسگری(70) و رضا شهرکی(77) برای ابومسلم - مصطفی حاجتی دقیقه (31) برای پگاه گیلان

* ملوان بندرانزلی صفر - صنعت نفت آبادان صفر

* ذوب آهن اصفهان صفر - سایپا تهران صفر

اخراج : جمشید رشیدی کمک مربی ذوب آهن به علت اعتراض به داور

* پاس همدان - برق شیراز ( این دیدار به علت بارش شدید برف در همدان لغو شد)

روز نخست از هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر با برگزاری دیدار تیم های پیکان تهران و پرسپولیس تهران که ساعت 15:45 امروز در ورزشگاه آزادی و با قضاوت شاهین حاج بابایی برگزار می شود، به پایان خواهد رسید.