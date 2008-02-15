جهان بدون وحشی گری و تروریسم اسرائیل و آمریکا برای ملتها بهتر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی لبنان، علامه فضل الله امروز در خطبه های نماز جمعه در منطقه "حاره حریک" در جنوب بیروت اظهار داشت : اسرائیل حمله وحشیانه جنون آمیزی را علیه نوارغزه آغاز کرده است. اسرائیل این حمله را با کمک حمایت آمریکا، اروپا و برخی کشورهای عربی با هدف تغییر اوضاع نوارغزه انجام می دهد، زیرا آنچه که برای اسرائیل و آمریکا مطلوب است، از بین رفتن حالت اسلامی جنبش حماس و بقیه گروههای فلسطینی است.

وی افزود: وزیر جنگ ارتش اشغالگر اسرائیل دستور حمله گسترده به نوارغزه را صادر و تهدید کرده است که رهبران حماس چه سیاسی و چه نظامی را ترور خواهد کرد. این مسئله بیانگر شکست اسرائیل در ایجاد راه حلهایی برای مقابله با حملات موشکی مبارزان فلسطینی است.

علامه فضل الله خاطرنشان کرد: جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا تلاش می کند روابط اعراب و ایران را خدشه دار کند و همواره تلاش می کند اعراب را به این مسئله قانع کند که ایران دشمنی است که برای امنیت و منافع آنها خطرناک محسوب می شود. آمریکا این مسئله را با هدف جلب حمایت اعراب از سیاستهای خود انجام می دهد، اما این کشور در عین حال برای کاهش تلفات نظامیان خود در عراق به ایران متوسل می شود تا درباره امنیت عراق مذاکره کند.

فضل الله در ادامه با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز گفت : جمهوری اسلامی ایران که 29 سال از انقلاب اسلامی آن به رهبری امام خمینی(ره) می گذرد، توانست با وجود جنگ تحمیلی؛ در گذشته و در حال حاضر به قدرت سیاسی و اقتصادی و علمی دست یابد و ما امیدواریم این روند ادامه داشته باشد و ایران خط اسلامی متمدن و اصیلی را که با عقب ماندگی مخالف است، ادامه دهد.

وی خاطرنشان کرد: آمریکا و هم پیمانان آن همواره تلاش می کنند تا اوضاع لبنان را بحرانی و پیچیده تر کنند و مانع از مشارکت واقعی شوند، زیرا هر گونه مشارکتی که به ثبات اوضاع لبنان اشاره داشته باشد منجر به ادامه مقاومت بر ضد دشمن خواهد شد، بنابراین آمریکا در راستای پایان بخشیدن به طرح ابتکارعربی (برای حل بحران لبنان) فعالیت می کند تا از این طریق واقعیت لبنان را به سوی تبادل اتهامات میان گروههای لبنانی و تشدید اختلافات داخلی سوق دهد.

این مرجع عالیقدر شیعه با پرداختن به ترور عماد مغنیه از رهبران برجسته نظامی حزب الله لبنان و یادآوری قهرمانیهای وی در مسیر جهاد و مبارزه علیه اشغالگری گفت: ما در برابراین جنایت بزدلانه مشاهده می کنیم که مسیر مقاومت قادر است به مبارزه و ایستادگی در برابر تمام اشکال تروریسم و اشغال ادامه دهد. ما به دولت آمریکا می گوییم که جهان بدون آن بهتر خواهد بود نه جهانی که همچون آمریکا و اسرائیل؛ وحشیگری، قتل، کشتار و تروریسم را به وجود می آورد. چرا که جهان بدون آمریکا جهانی است که ملتها در آن در مسیر آزادی و عدالت حرکت می کنند.