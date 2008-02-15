به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشگرپاسدار محمد علی جعفری درحاشیه بازدید از یگان های سپاه پاسداران در استان خوزستان تاکید کرد : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عنوان نهادی برخواسته از متن مردم وجوشیده از زلال انقلاب اسلامی، پاسداری از اصول، آرمانها و ارزشهای انقلاب و دستاوردهای ارزشمند آن که در حقیقت شالوده تفکر اصولگرایی است را رسالت خطیر و وظیفه خود می داند.

وی افزود : تاریخ انقلاب اسلامی، 8 سال دفاع مقدس و مقاطع حساس و پر خطر پس از آن که همواره سرشار از رویارویی با تهدیدات دشمنان ومقابله با خطرات فراروی نظام ومیهن اسلامی است، بیانگر هوشمندی وآمادگی همه جانبه سپاه درکنار نیروهای مسلح در صحنه های مورد نیاز انقلاب بوده است.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به سوء برداشت برخی ازسخنان اخیر وی درهمایش مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاه ها پیرامون حمایت از جریان اصولگرایی تاکید کرد: آنچه بیان شده است هرگز به منظور حمایت سیاسی و جناحی نبوده وسپاه براساس آموزه های حضرت امام (ره) ومقام معظم رهبری وظیفه خود می داند ازاصولگرایی به عنوان یک تفکر و اندیشه بنیادی ونه یک جناح و حزب سیاسی حمایت نماید.

عضوشورای عالی امنیت ملی درادامه افزود: واژه اصولگرایی امروز در ادبیات انقلاب و گفتمان سیاسی نیروهای وفادار و مدافع انقلاب اسلامی و آرمانهای حضرت امام (ع) به منظور رویکردی فراتر از منافع اشخاص و احزاب با توجه به آرمانهای انقلاب و تکیه بر شعارها و شاخص های برگرفته از اندیشه های امام (ره) و مقام معظم رهبری در ذات و ماهیت انقلاب اسلامی جاری است و دایره آن هرگزمحدود به احزاب و جناح های سیاسی موسوم به اصولگرایان نشده و در واقع تمامی اقشار و آحاد جامعه که معتقد به نظام، انقلاب و التزام به اسلام ناب محمدی (ص) و ولایت فقیه دارند را شامل می شود.

فرمانده کل سپاه همچنین افزود: این خطای بزرگی است که برخی در صدد آنند تا دایره وفاداری و پایبندی به اصول، آرمانها و ارزش های انقلاب ونظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را با جنجال رسانه ای در چارچوب واژه ها و عناوین محدود و محصور نمایند و در این راستا فرزندان معنوی و انقلابی امام و ملت فهیم و رشید ایران اسلامی در سپاه را آماج هجمه های تبلیغاتی خود قرار داده و آب به آسیاب از کار افتاده دشمنان بریزند.

سردار جعفری در پایان با تاکید بر اهتمام سپاه و پاسداران انقلاب به برگزاری انتخابات با شکوه و التزام آنان به عدم دخالت در رقابت های سیاسی به عنوان شاه بیت هشدارهای حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی در این مقوله، از همه کسانی که صادقانه نسبت به فرامین و رهنمودهای رهبری انقلاب توجه داشته و حساسیت نشان می دهند ، تشکر کرد.