تسهیلات بیمه ای برای رانندگان دارای بیمه روستایی و عشایری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، بر اساس ابلاغ « قانون استفساریه در مورد قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری» که رئیس جمهور به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ابلاغ کرده است ، از این پس رانندگانی که بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر هستند و از مزایای بیمه درمانی برخوردارند، الزامی به بیمه مجدد نزد سازمان تامین اجتماعی ندارند.

در متن کامل استفساریه این قانون آمده است که رانندگانی که به موجب مقررات طرح بیمه روستاییان و عشایر و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت از مزایای بیمه درمان برخوردارند و نزد صندوق بیمه اجتماعی و روستاییان و عشایر، بیمه و مشمول مزایای از کار افتادگی کلی، بازنشستگی و بازماندگی هستند، دیگر ملزم به بیمه کردن خود نزد سازمان تامین اجتماعی مطابق قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ‪ نخواهند بود.

بر اساس این ابلاغیه، تازمانی که رانندگان مشمول صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر نزد این صندوق بیمه می‌باشند، الزامی به بیمه شدن مجدد نزد سازمان تامین اجتماعی ندارند.

از آنجا که هر دو صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر و سازمان تامین اجتماعی از سهم دولت استفاده می‌کنند بنابراین برای جلوگیری از بیمه مضاعف در صندوق‌های مشابه این طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح و در تاریخ 7بهمن ماه 1386 به تصویب نمایندگان رسید.

این قانون پس از تصویب آن در مجلس، در تاریخ 9بهمن‌ به تایید نهایی شورای نگهبان رسید و رییس جمهور نیز آنرا در 24بهمن‌ برای اجرا به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ابلاغ کرد.