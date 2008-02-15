قهراز انتخابات اقدامی ناشایست است/ شورای نگهبان با سعه صدر برخورد کند

دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر همچنین با تاکید بر لزوم شرکت تمام آحاد جامعه در انتخابات پیش رو، اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص کشور در نظام بین الملل و منطقه، شکی نیست که حضور گسترده مردم در میدان انتخابات، تاثیرات مثبت بسیاری در پی خواهد داشت.

وی درباره آخرین تحولات مربوط به رایزنی هایش با جبهه متحد اصولگرایان گفت: البته دوستان هنوز به نظرات و توصیه های بنده و آقایان لاریجانی و قالیباف عمل نکرده‌اند اما به هر صورت امیدواریم به وحدت نظر دست یابند

رضایی درادامه این گفتگو ضمن ناشایست دانستن قهر از انتخابات اظهار داشت: اما مجریان مراحل مختلف انتخابات نیز باید توجه داشته باشند که نباید مقدمات قهر گروه های سیاسی از انتخابات را فراهم کنند و دستگاه هایی چون شورای نگهبان باید با سعه صدر با این مسائل برخورد کنند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص میزان تاثیر تحریم های جدید شورای امنیت علیه کشورمان بر فعالیت های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و برنامه هایی که در این چارچوب در نظر است، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که تحریم های شورای امنیت در دل خود نوعی مکانیسم ماشه را نهفته اند و این ماشه به گونه ای تعبیه شده که ایران می تواند با اتخاذ تصمیمات صحیح و به کارگیری دیپلماسی درست، آن را خنثی نماید.

رضایی تاکید کرد: همانگونه که به وضوح قابل مشاهده است، تحریم هایی جدیدی که 1+5 برای مقابله با ایران در نظر گرفته بسیار محافظه کارانه است و تهران می تواند تنها با به کار گیری دیپلماسی هوشمندانه و دقیق آن ها را حل کرده و حتی به گونه ای رفتار کند که با ابزار همان قطعنامه ها این تحریم ها مرتفع گردند.